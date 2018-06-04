FİNANS

Türkiye Finans’tan 100 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye Finans, 100 milyon liralık, 178 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı -Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Uzun: -"2018 yılında da üretim ve insan odaklı faaliyetlerimizle reel ekonomiye katkı sunmaya devam edecek, kaynak çeşitliliğimizi artıracağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 2018 Mayıs ayı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 2018 Mayıs ayı kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı. Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 29 Mayıs 2018’de yurt içi piyasada ihraç ettiği 100 milyon lira değerindeki kira sertifikası, 178 gün vadeli olarak sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, "Türkiye Finans olarak her ay gerçekleştirdiği kira sertifikası ihraçları ile reel ekonomiye katılmaya devam ediyoruz. Mayıs ayı ile beraber yılın ilk 5 ayında 1 milyar liralık ihraç tutarını aştık. 2018 yılında da üretim ve insan odaklı faaliyetlerimizle reel ekonomiye katkı sunmaya devam edecek, kaynak çeşitliliğimizi artıracağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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kira sertifikası ihracı Türkiye Finans Katılım Bankası

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