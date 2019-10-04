FİNANS

Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası arzı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Türkiye Finans Katılım Bankası, 17-18 Eylül'de talep toplaması yapılan 150 milyon lira değerinde, 88 gün vadeli kira sertifikası ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 17-18 Eylül'de talep toplaması yapılan 150 milyon lira değerindeki, 88 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yıl başından bu yana 6,9 milyar lira değerinde kira sertifikası ihraç eden Türkiye Finans, finansman araçlarını çeşitlendirmeye ve yatırımcıların faizsiz bankacılık taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Türkiye Finans'ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin, 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracı, 20 Eylül 2019 tarihinde, 88 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin, talep toplamasını 17- 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 150.000.000 TL nominal değerdeki, 88 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, her ay gerçekleştirdikleri kira sertifikası halka arz işlemleri ile reel sektöre ve ekonomiye değer katmaya devam ettiklerini, sene başından bu yana 6,9 milyar lira değerinde kira sertifikası ihraç ederek tasarruf sahiplerinin fonlarını değerlendirmelerine destek olduklarını belirtti.

Uzun, "Alternatif finans sistemlerinin konuşulduğu yeni ekonomide bir faizsiz bankacılık enstrümanı olarak sukukun yaygın bir yatırım aracı olması için elimizden gelen her katkıyı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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