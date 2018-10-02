Türkiye Finans'tan 270 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

"Türkiye Finans olarak, 270 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracı ile eylül ayı içerisinde ikinci halka arzımızı gerçekleştirdik. Nitelikli yatırımcılara sunmuş olduğumuz bir diğer ihracımız ile birlikte sadece bir ayda kira sertifikaları alanında 640 milyon lira değere ulaştık. Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası işlemlerine yenilerini eklemeye devam ediyor, yüksek ihraç tutarlarıyla kira sertifikası alanında sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz."

