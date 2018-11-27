FİNANS

Türkiye Finans'tan 350 milyon lira değerinde kira sertifikası halka arzı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

Banka, 20-21-22 Kasım'da talep toplaması yapılan 350 milyon lira değerinde, 97 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarılı bir şekilde yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 20-21-22 Kasım'da talep toplaması yapılan 350 milyon lira değerinde, 97 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin, 270 milyon lira olarak planlanan ve yatırımcıdan gelen yoğun talebe istinaden 350 milyon liraya yükselen kira sertifikası ihracı, 97 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 20-21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 350 milyon lira nominal değerdeki, 97 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

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- "Toplamda 3 milyar lira ihraç tutarını aştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, şunları kaydetti:

"Reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk banka olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun bu ürünümüzün daha geniş kitlelere yayılması amacıyla kira sertifikası halka arzına çok önem veriyoruz. Türkiye Finans olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 5 milyar liralık üst tavan onayı kapsamında, 350 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracımız ile 2018 yılı kasım ayı sonu itibarıyla toplamda 3 milyar lira ihraç tutarını aştık. Önümüzdeki dönemde de kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

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