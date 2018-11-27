Türkiye Finans'tan 350 milyon lira değerinde kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 20-21-22 Kasım'da talep toplaması yapılan 350 milyon lira değerinde, 97 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin, 270 milyon lira olarak planlanan ve yatırımcıdan gelen yoğun talebe istinaden 350 milyon liraya yükselen kira sertifikası ihracı, 97 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 20-21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 350 milyon lira nominal değerdeki, 97 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

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- "Toplamda 3 milyar lira ihraç tutarını aştık"