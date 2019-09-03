Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari Masraf” paketleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin ticari işlemlerde avantajlı koşullar ve sabit fiyat garantisinden yararlanabileceği yeni "Ticari Masraf” paketlerini hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en iyi katılım bankası seçilen Türkiye Finans, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin taleplerine uygun kampanyaları hayata geçirmeye devam ediyor. Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve yenilikçi çözümler sunabilmek için “Ticari Masraf” paketlerini geliştirdi.

Standart ve esnek olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan masraf paketlerinden kurumsal ve ticari müşterilerin yanı sıra KOBİ’ler de faydalanabilecek.

Ticari Masraf paketleri ile nakit yönetimini yepyeni bir anlayışla planlama avantajı sağlayan banka, tüm kurumsal ve ticari müşterileriyle KOBİ’lere, EFT, çek-senet işlemleri, yabancı para transferleri ve ithalat/ihracat işlemlerinde avantajlı koşullar ve sabit fiyat garantisi sunuyor.

Müşteriler, işlem hacmine ve ihtiyaçlarına göre standart veya esnek paket seçeneklerinden kendilerine en uygun masraf paketini seçebiliyor.

Ayrıca, müşteriler satın aldıkları masraf paketine ait kalan haklarını dijital bankacılık kanallarından takip edebiliyor ve ihtiyaç durumunda ek paket satın alabiliyor.

