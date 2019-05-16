İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, katılma hesabı ile kira sertifikasını "Bol Kepçe" hesapta bir araya getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" felsefesi doğrultusunda sektörde ilk olan ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden, klasik bankacılık ürünlerinin ötesinde alternatifler sunan Türkiye Finans, "Bol Kepçe" hesabı ile müşterilerinin tasarruflarını artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Finans, "Bol Kepçe" hesabı olan müşterilerinin birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, bir kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiriyor. "Bol Kepçe" hesapta müşteriler, katılma hesabı olarak açılan kısımda avantajlı kar paylaşım oranından getiri sağlarken, kalan tutar yatırım hesabına aktarılarak müşteriye kira sertifikası alınıyor.

Sadece lira cinsinden açılabilen "Bol Kepçe" hesap, şube, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, yenilikçi ürünleri ile müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: