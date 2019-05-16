FİNANS

Türkiye Finans'tan "Bol Kepçe" hesap

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

"Bol Kepçe" hesap ile müşteriler, birikimlerini iki farklı yatırım aracında değerlendirerek yüksek kar payı getirisinden faydalanma olanağına sahip oluyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, katılma hesabı ile kira sertifikasını "Bol Kepçe" hesapta bir araya getiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" felsefesi doğrultusunda sektörde ilk olan ürün ve hizmetleri müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden, klasik bankacılık ürünlerinin ötesinde alternatifler sunan Türkiye Finans, "Bol Kepçe" hesabı ile müşterilerinin tasarruflarını artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Finans, "Bol Kepçe" hesabı olan müşterilerinin birikim tutarının bir kısmını katılma hesabında, bir kısmını ise kira sertifikalarında değerlendiriyor. "Bol Kepçe" hesapta müşteriler, katılma hesabı olarak açılan kısımda avantajlı kar paylaşım oranından getiri sağlarken, kalan tutar yatırım hesabına aktarılarak müşteriye kira sertifikası alınıyor.

Sadece lira cinsinden açılabilen "Bol Kepçe" hesap, şube, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla da kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, yenilikçi ürünleri ile müşterilerine avantajlı fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata Katılım felsefemiz ile müşterilerimize beklentilerini aşan ürünler sunmaya devam ediyoruz. Yeni ürünümüz Bol Kepçe sayesinde müşterilerimizin birikimlerini birden fazla yatırım aracı ile değerlendirmelerini sağlıyoruz. Bu ürün ile faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden alternatif yatırım araçlarıyla avantajlı kâr payı getirisinden faydalanabilmek mümkün olacak. Bankamızın inovatif yaklaşımını yansıtan bu yeni ürünle mevduat birikimlerinin bereketini arttırmak isteyen herkesi online kanallarımızı kullanmaya ve şubelerimize davet ediyoruz."

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