İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, "Çocuklara Gönül Ver" diyerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Bir kitap da senden olsun, geleceğimiz umutla dolsun" diyerek çocuklara umut olmayı hedefledikleri bir kampanyayı hayata geçirdi.

Bankanın tüm şubelerine ve genel müdürlük binasına yerleştirilen kitap kumbaraları aracılığıyla kampanyanın başlangıcından bu yana 6 ildeki 6 okulda "Çocuklara Gönül Ver" kitaplıkları kuran Türkiye Finans, proje sayesinde ihtiyaç sahibi bine yakın çocuğu 8 binden fazla kitapla buluşturdu.

Türkiye Finans, projenin ilk adımı olarak, 2 ay önce genel müdürlük binasına ve tüm şubelere kitap kumbaralarını yerleştirdi. Müşteriler ve çalışanların katkısıyla kısa sürede 8 binden fazla kitap toplayan banka, bünyesindeki çalışanların oluşturduğu İyilik Kulübü'nün desteği ile Manisa, Uşak, Urfa, Sinop, Sivas ve Kütahya olmak üzere 6 ildeki 6 okula giderek bine yakın çocuğa ulaştı.