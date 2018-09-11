FİNANS

Türkiye Finans'tan okul ihtiyaçlarına finansman desteği

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:23 | Son Güncelleme

Türkiye Finans'tan okul ihtiyaçlarına finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere dert çözen finansman desteği sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamada Türkiye Finans'ın, müşterilerinin okul ihtiyaçlarına dert çözen finansman ile destek olduğu belirtildi. Dert çözen finansmanın, müşterilerin nakit ihtiyacını karşılayan faizsiz bankacılık çözümü olarak sektörde bir ilk olma özelliğine sahip olduğu bildirilen açıklamada, müşterilerin, bu çözümü sadece eğitim giderleri için değil, sağlık harcamaları, tadilat giderleri veya evlilik masrafları gibi pek çok farklı ihtiyacına finansman desteği sağlamak amacıyla kullanabildiği ifade edildi.

Açıklamada, katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden geliştirilen bu yeni ürünün, ihtiyaçların vakit kaybetmeden tamamlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Dert çözen finansman desteğinden yararlanabilmek için en yakın Türkiye Finans şubesine giderek başvuru yapılabildiği veya "ÇÖZÜM" yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik Numarası yazılarak "2310"a gönderilebildiği belirtilen açıklamada, "Hayata Katılım Bankası" mottosu ile müşteri odaklı hizmet anlayışını benimseyen Türkiye Finans'ın, 299 şubesi ve 3 bin 700'ü aşkın çalışanı ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceği aktarıldı.

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katılım bankacılığı okul ihtiyacına finansman desteği Türkiye Finans

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