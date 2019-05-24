"Türkiye 'fintech'te dev markalar çıkaracaktır"

SEFA ŞENGÜL - Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Fintech alanında, milyar dolar değerlemeye sahip yerli dev şirketlerin çıkmasını bekliyoruz." dedi.

"Fintech" olarak adlandırılan finansal teknoloji sektörü son dönemde hızla gelişiyor. Finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans endüstrisini kapsayan fintech, dünyada müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Canko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fintech alanında Türkiye'deki yatırımların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ancak son yıllarda bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini söyledi. Ülkenin yetenekli iş gücüne ve yapıcı bir finans sektörüne sahip olduğunu belirten Canko, gelecek yıllarda tablonun hızla değişerek fintech yatırımlarında da arzulanılan seviyeye ulaşılacağına inandığını bildirdi.

Türkiye'de güçlü bir bankacılık sektörü bulunduğunu kaydeden Canko, ülkenin, dünyanın örnek pazarlarından biri olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Fintech ekosisteminin sağlıklı büyümesi için son 2-3 yılda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Canko, şöyle devam etti: