Antalya'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı" ile iki ülkenin iş insanları bir araya geldi.

Anfaş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Gana Çalışma ve Konut Bakan Yardımcısı Freda Prempeh, MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit, Gana Ankara Ticaret Müşaviri John Hawkins Asiedu ile Türk ve Ganalı iş insanları katıldı.

Güvercin, programında açılışında, MÜSİAD olarak 2018'i "Afrika yılı" ilan ettiklerini, Afrika özelinde ticari ilişkilerin arttırılması noktasında yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Düzenledikleri "Türkiye-Gana İş Forumu ve Networking Toplantısı" programının iki ülke ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade eden Güvercin, yıl sonuna kadar Afrika ülkeleriyle iş forumu programları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Etkinlikte daha sonra iki ülkenin katılımcıları birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi.