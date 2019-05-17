Türkiye genç nüfusta Avrupa'yı solladı

AYŞENUR SAĞLAM - Avrupa'nın en genç ülkesi Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 13 milyon kişiyi buldu. Türkiye'de genç nüfusun, İsveç'ten Macaristan'a Belçika'dan Yunanistan'a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti.

AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye'deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4'te 1'ine karşılık geliyor. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Avrupa genelinde Türkiye'yi, yüzde 13,2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,8 ile Danimarka ve yüzde 12,4 ile İrlanda takip etti. Genç nüfus oranı AB'nin önde gelen ülkelerinden Fransa'da yüzde 11,7, Almanya'da yüzde 10,5, İtalya'da yüzde 9,7 olarak hesaplandı.