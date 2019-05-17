FİNANS

Türkiye genç nüfusta Avrupa'yı solladı

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 13 milyona ulaşan genç nüfusu, Avrupa Birliği üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı - AB üyesi ülkelerin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 56 milyona yaklaşırken, Türkiye'de genç nüfus bu rakamın yaklaşık 4'te 1'ine karşılık geliyor - AB'de en düşük genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 9,1 ile Bulgaristan oldu

AYŞENUR SAĞLAM - Avrupa'nın en genç ülkesi Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu aşarken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 13 milyon kişiyi buldu. Türkiye'de genç nüfusun, İsveç'ten Macaristan'a Belçika'dan Yunanistan'a AB üyesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla olduğu kayıtlara geçti.

AB üyesi ülkelerin bu yaş grubundaki genç nüfusu toplamda 56 milyona yaklaşırken, Türkiye'deki genç nüfus, bu rakamın yaklaşık 4'te 1'ine karşılık geliyor. Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8'ini oluştururken, AB ortalaması yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Avrupa genelinde Türkiye'yi, yüzde 13,2 genç nüfus oranıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 12,8 ile Danimarka ve yüzde 12,4 ile İrlanda takip etti. Genç nüfus oranı AB'nin önde gelen ülkelerinden Fransa'da yüzde 11,7, Almanya'da yüzde 10,5, İtalya'da yüzde 9,7 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 9,1 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,3'lük genç nüfus oranlarıyla Çek Cumhuriyeti ve Letonya izledi.

- Genç nüfusun 2080'de yüzde 11,1'e düşmesi bekleniyor

Öte yandan, Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı 1980 yılında yüzde 20,2 düzeyindeyken, 2010'dan itibaren yüzde 17'nin altına geriledi. Söz konusu oran, 2015'te yüzde 16,4, 2016'da yüzde 16,3, 2017'de yüzde 16,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarında, genç nüfus oranının 2023'te yüzde 14,8'e, 2030'da yüzde 14'e, 2040'ta yüzde 13,4'e ve 2080'de yüzde 11,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Eurostat ve TÜİK verilerine göre 2018 itibarıyla AB ülkeleri ve Türkiye'de genç nüfus oranları şöyle:

Ülkeler15-24 yaş genç nüfus Belçika 11,4 Bulgaristan9,1 Çek Cumhuriyeti9,3 Danimarka 12,8 Almanya10,5 Estonya9,6 İrlanda12,4 Yunanistan10,1 İspanya9,7 Fransa11,7 Hırvatistan11,1 İtalya 9,7 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi13,2 Letonya9,3 Litvanya11 Lüksemburg11,8 Macaristan10,9 Malta11,3 Hollanda12,3 Avusturya11,2 Polonya10,7 Portekiz10,6 Romanya10,6 Slovenya9,4 Slovakya10,8 Finlandiya 11,3 İsveç11,5 İngiltere 11,9 Türkiye15,8 AB (28 ülke) 10,8

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Eurostat genç nüfus

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