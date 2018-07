Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TAŞINABİLİR Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunda Türkiye genelinde toplam 360 ton atık pil topladı. Okullarda en çok atık pil toplayan il 96 tonla İstanbul olurken, İzmir 30 ton, Ankara 19 ton, Bursa 18 ton, Antalya 15 tonla en çok atık pil toplanan diğer iller oldu.

En önemli çevre sorunlarından biri olan atık pillerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği TAP, her yıl Türkiye genelinde okullar, hastaneler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri, işyerleri ve zincir marketler gibi alanlar aracılığıyla atık pil topluyor. Toplanan atık piller ise TÜBİTAK'ın Kocaeli'de kurduğu geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

BU YILKİ TOPLAM HEDEF 830 TON

Türkiye genelinde geçen yıl 730 ton atık pil toplayan TAP, yıl sonuna kadar 830 tonu hedefliyor. TAP'ın özellikle okullarda yaygınlaştırılan atık pil kampanyasında ise 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Türkiye genelinde toplam 360 ton atık pil toplandı. Okullar aracılığıyla en çok atıl pil toplanan il, 96 tonla İstanbul oldu. İstanbul'u 30 tonla İzmir, 19 tonla Ankara, 18 tonla Bursa, 15 tonla Antalya takip etti.

TEK YETKİLİ KURULUŞ TAP

TAP Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, TAP'ın atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) kapsamında çalışmalar yaptığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tek kuruluş olduklarını açıkladı.

DUYARLILIK HER YIL ARTIYOR

2007 yılında 225 ton olan yıllık atık pil miktarının 2014'te 555 tona, 2015'te 630 tona, 2017'de 730 tona çıkarıldığını anlatan Boyacılar, “Bu rakamlara ulaşmamızda okulların payı çok büyük. Öğrencilerimizin artan duyarlılığı, hatta ailelerini bu konuda uyarması sonucunda geçen yıl toplam atık pil miktarının yaklaşık yüzde 40'ını okullardan topladık. Bu da 325 ton demektir. Atık pil konusunda her yıl artan duyarlılıktan söz etmek mümkün. Bunun için de eğitimlerimiz ve kampanyalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.

EN ÇOK ATIK PİL İSTANBUL'DAN

Eğitim ve kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının her yıl arttığına işaret eden Boyacılar, Türkiye'de en çok atık pilin İstanbul'dan toplandığını söyledi. İstanbul'u sırasıyla Ankara ve Kocaeli'nin takip ettiğini aktaran Boyacılar, “Şu ana kadar Türkiye çapında 650 belediyeyle işbirliği halindeyiz. Belediyelerin yanı sıra teknomarketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, Silahlı Kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT, işbirliği yaptığımız kurumlar. En çok atık pili Marmara Bölgesi'nde topluyoruz" dedi.

EVLERDEKİ PİLLER MARKETLER VE OKULLARA

Evlerde kullanılan atık pillerin geri dönüşümünün diğer alanlara göre daha az olduğuna dikkati çeken Neslihan Bahar Boyacılar, özellikle evlerdeki atık pillerin geri dönüşümü için kampanyayı destekleyen zincir marketler ile çocukları aracılığıyla okullardaki TAP'a ait atık pil toplama kutularının kullanılması çağrısında bulundu. Boyacılar, okullarda geçen yıldan itibaren Fen Bilgisi 3'üncü sınıf ders kitabında pil ve atık pil konusunun müfredata alındığını da belirterek, öğrencilerin bu konuda eğitildiğini kaydetti.

CEP TELEFONU VE TABLET BATARYALARI DA AYNI

Pilin içinde 7-8 kimyasal madde bulunduğunu, atık pillerin toprağa, denize ve yer altı su kaynaklarına karışarak toprağı ve su kaynaklarını kirlettiğini aktaran Boyacılar, buralardan da hem diğer canlılara hem de üretime yansıdığı ve dolaylı olarak insan sağlığı açısından ciddi zararlar oluşturduğunu vurguladı. Boyacılar, atık pil olarak sadece kalem pil tarzı pillerin düşünülmemesi gerektiğini, özellikle cep telefonları, tablet, dgizüstü bilgisayar ve kablosuz elektronik eşyaların bataryalarının da aynı şekilde toplandığını söyledi.

ANTALYA VE İZMİR'DE YÜZDE 100 ARTIŞ

Atık pil toplamada Antalya'da geçen sene 33 ton atık pil toplanırken, 2016-2017 ders yılında okullardaki miktarın 7 bin 509 kilo olduğunu belirten Boyacılar, 2017-2018 ders yılında ise yüzde 100'ü aşan oranda artışla okullarda toplanan atık pil miktarının 15 bin 219 kiloya yükseldiğini açıkladı. Boyacılar, İzmir'de de bir önceki ders yılında 15 ton civarındaki atık pil miktarının yüzde 100 artışla 30 tona yükseldiğini dile getirdi.

