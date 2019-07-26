İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ- İtalyan Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Müdürü Aniello Musella, "Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Genç nüfusu fazla. Avrupa gibi yaşlı nüfusa sahip değil. İtalyan firmalarına Türkiye'deki fırsatları tanıtıyoruz." dedi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Musella, İtalyan şirketlerinin Türkiye'de daha çok otomotiv, makine ekipmanları, enerji ve gıda sektöründe yatırımlarının olduğunu söyledi. Musella, "Türk yatırımcıları İtalya'da. İtalyan şirketleri Türkiye'de. Bunlardan biri Pirelli şirketi. Şirket Türkiye'de 60 yıldan beri çok aktif bir şekilde çalışıyor. Türk pazarında ve Fiat Tofaş olarak 40 yıldır Tük pazarında. Aynı zamanda İtalyan şirketi olan Barilla Gıda. Bu İtalyan şirketlerinin birkaçı Türk pazarında aktif ve Türk pazarında olmayı sürdürecekler. Bu şirketler Türkiye'de uzun vadeli yatırım yaptılar." açıklamasında bulundu. Türkiye'yi Avrupa'daki küçük şirketlerin tam tanımadığının altını çizen Musella, Avrupa'daki küçük şirketlerin fırsatları bilmediğini, çünkü yeterli bir şekilde iş seyahati yapmadıklarını belirtti.

Musella, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı küçük Avrupa şirketleri, Avrupa içine ihracat yapıyor ama Türkiye'yi sorduğunuzda bir Orta Doğu ülkesi olarak görüyorlar. Ama Türkiye bunlardan tamamıyla farklı bir ülke. Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Genç nüfusu fazla. Avrupa gibi yaşlı nüfusa sahip değil. Biz Türkiye'de İtalyan firmalarına Türkiye'deki fırsatları tanıtıyoruz. Bu bizim işimiz. Türkiye'de bin 400 İtalyan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketlerinden Şişecam ise İtalya'da yatırımı var. Şişecam İtalya'da 3 firma olarak hizmet veriyor. Biri Güney İtalya'da diğerleri Kuzey İtalya tarafında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Kastamonu Entegre şirketinin Kuzey İtalya tarafında ciddi bir yatırımı var. Türkiye'deki bir çok yerel girişimci için İtalya'da birçok fırsat var. Türkiye'ye orta ve uzun vadede bakacaksınız. Kısa zamanda birşey öğrenemezsiniz. Çünkü Türkiye'nin iniş çıkışları var. Türk ekonomisi büyük bir potansiyele sahip. Türk iş dünyası çok aktif." Türk ve İtalyanların iyi plan yapamadığının altını çizen Musella, "Almanlar, Hollandalılar bu konuda iyi. Bunları Türk ve İtalyan şirketlerde bulamazsınız. İtalyan ve Türkler kısa vadede plan yapıyor ama bunun pozitif yansıması hızlı bir şekilde karar alarak değişim yapabiliyorsunuz." dedi.