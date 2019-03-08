FİNANS

Türkiye Girişimci Kadın Buluşması

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var" - "Aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var." dedi.

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu etkinlikteki konuşmasında, kadınların siyasette ve ekonomideki varlığının önemine işaret ederek, TOBB olarak, "Kadınlar olmadan hiçbir hedefimize ulaşılamayacağı" görüşünde olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"İşte bu vizyonla, 2007'de Kadın Girişimciler Kurulunu hayata geçirdik. Sizlerle birlikte toprağa attığımız tohum tuttu. Bugün 81 ilde 7 bine yaklaşan üyesiyle, Türkiye’nin en geniş, girişimci kadın ağı haline geldik. Bakanımızın da burada büyük bir emeği var. Kadın Girişimciler Kurulumuz pek çok projeyi, onunla hayata geçirdi. Sayın Bakanımızla birlikte 12 yıldır büyük bir mücadele verdik. 10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var."

Kadınlara destek olunduğunda, her şeyi başardıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Turkcell ile birlikte hayata geçirdikleri "Geleceği Yazan Kadınlar projesi" hakkında bilgi verdi.

- "Ekonomiye kadın eli değmek zorunda"

Hisarcıklıoğlu, projenin dünyada birinci seçildiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"18 ilde bin 800 kadına, kodlama ve iş planı hazırlama eğitimi verdik. 5 bin kadın girişimciye, Facebook ve Instagramı, ticaret yapmak için nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Google ile de Dijital Atölye Projesi'ni gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerimize, gençlerimize dijitalleşme eğitimi veriyoruz Amaç, KOBİ’lerimize, dijital dünyada etkin bir şekilde var olmaları için yapmaları gerekenleri öğretmek. Tüm bu konularda proje üretmeye devam edeceğiz, 2019'da, çok daha büyük başarılar yakalayacağız. Zira ekonomiye kadın eli değmek zorunda. Zaten yapılan çalışmalar da gösteriyor ki, kadınların yönettikleri işler daha başarılı oluyor."

Kadınların ekonomiye katılımında yaşanan pozitif etkilerden bahseden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zenginleşmesi için kadınlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, kadınların işgücüne katılımının, erkeklerin seviyesine çıkması durumunda, ekonominin yüzde 20 daha fazla büyüyeceğini, milli gelirin 170 milyar dolar artacağını ve 1 trilyon doları geçeceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Evlatlarınızı ve özellikle kızları muhakkak okutun. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmadığını anlatın. Onları girişimci olmaya özendirin. Tekrar vurguluyorum, aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz. Hayal kurun, azmedin, çalışın. Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayenizin kahramanı olun."

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık

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