İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var." dedi.

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu etkinlikteki konuşmasında, kadınların siyasette ve ekonomideki varlığının önemine işaret ederek, TOBB olarak, "Kadınlar olmadan hiçbir hedefimize ulaşılamayacağı" görüşünde olduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"İşte bu vizyonla, 2007'de Kadın Girişimciler Kurulunu hayata geçirdik. Sizlerle birlikte toprağa attığımız tohum tuttu. Bugün 81 ilde 7 bine yaklaşan üyesiyle, Türkiye’nin en geniş, girişimci kadın ağı haline geldik. Bakanımızın da burada büyük bir emeği var. Kadın Girişimciler Kurulumuz pek çok projeyi, onunla hayata geçirdi. Sayın Bakanımızla birlikte 12 yıldır büyük bir mücadele verdik. 10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var."