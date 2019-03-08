Pekcan, bu sene Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Eşit Düşün, Zekice Geliştir, Değişim İçin Yenilik Yap" olarak belirlediğini anımsatarak, günümüzde kadın-erkek eşitliğini sağlamanın yolunun bilimden, yeni teknolojilerden ve inovasyondan geçtiğine işaret etti

"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın reformları hanımefendinin kadınları merkeze alan çalışmaları ve sevgili kızlarının gayretleri ile 2004 yılında yüzde 23 olan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 34'ler seviyesine gelmiştir." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüm politika ve faaliyetleri 21. yüzyılın büyük teknolojik dönüşümlerini yakalamak için kadınları ve gençleri ön plana alan çalışmalarla hazırladıklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler. Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde de, kadınların yönetici, karar verici ve siyasi politikalar oluşturucu pozisyonlarda olduklarını görüyoruz, biz de hedeflerimize bu yönde devam ediyoruz.

Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucuları, hemen hemen hep genç girişimciler. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu yenilikçi firmaların her birinde yüzlerce-binlerce kadın mühendis, grafiker ve tasarımcılarımız, bilişimcilerimiz çalışmakta."

Büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin genç zihinleri ve kadın yetenekleri ön planda tuttuğunu belirten Pekcan, 21. yüzyılın şartlarının da bunu artık bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.

- "Türkiye'nin yüksek gelirli ülke seviyesine yükselmesi için çok sayıda dönüşüme ihtiyaç var"