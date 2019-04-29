"Türkiye, girişimciler için büyük ve değerli bir pazar"

İSTANBUL (AA) - Zingat.com CTO'su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek, Türkiye'nin büyük ve değerli bir pazar olduğunu belirterek, "Türkiye, girişimciler için önemli bir sıçrama tahtasıdır. Buradan globale yayılabilirsiniz. Yeter ki girişiminiz için doğru pazarda, doğru adresleme yapın. Kullanıcı, bunun karşılığını size kesinlikle verir." ifadelerini kullandı.

Zingat.com'dan yapılan açıklamaya göre, gayrimenkulde bilgi ve veri ile ilgili çalışmalar yapan Zingat.com, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Kulübü ile Women in Business tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Imagine the Future Summit" Girişimcilik Zirvesi'nde yer aldı. Zirveye, trend teknolojilere ve girişimciliğe meraklı gençlerin ilgisi büyük oldu.

Girişim liderleri ve mentorler ile üniversite öğrencilerini buluşturan zirvede, üniversiteli gençlere girişimcilik tecrübelerini aktaran konuşmacılar arasında Zingat.com CTO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Erkek’in yanı sıra arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Terzioglu, DijitalPara Teknoloji AŞ CEO’su Ali Sermet Taşdöğen, QNB Finansbank Startup Engagement Manager Özge Öz, İnvalue Co-founder Sonat Kaymaz, CepteTamir Co-founder İsa Uysal, Turkcell Akademi’den Abdullah Ata ve Gamefed’den Mona Aykul da yer aldı.