"Türkiye, global ekonomide gücünü ispatlamıştır"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türkiye'nin, son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda ve yabancı sermaye girişinde elde ettiği başarılar sonucu ekonomik istikrara kavuştuğunu ve global ekonomide gücünü ispatladığını söyledi.

Erem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir küresel aktör olan Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çok önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Türkiye'nin, son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda ve yabancı sermaye girişinde elde ettiği başarılar sonucu ekonomik istikrara kavuştuğunu ve global ekonomide gücünü ispatladığını belirten Erem, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye, bölgenin en güvenilir ve en istikrarlı ülkesi haline geldi. Uluslararası ticaret için oldukça önemli olan bu avantaj, fuarlarımızın önünü de ciddi anlamda açtı. Fuarcılık sektörünün lideri olarak biz, yatırımlarımızı Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine göre konumlandırıp fuar organizasyonlarımızı da aynı vizyonla hayata geçirmekteyiz. CNR Holding olarak, 2018 yılına çok iyi başladık. Bu yılın ilk yarısında organize ettiğimiz ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan CNR İMOB, UNICERA, EVTEKS, AYMOD, CNR Avrasya Boat Show fuarlarının yabancı ziyaretçi rakamlarında yüzde 30'luk artış yakalayarak istikrarlı büyümemize devam ettik. Fuarlarımızdaki bu artış, katılımcı firmaların ticari başarı oranlarının yanında ülkemizin ihracat rakamlarına da çok önemli katkılar sağladı.