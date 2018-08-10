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"Türkiye, global ekonomide gücünü ispatlamıştır"

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: - "Türkiye, son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda ve yabancı sermaye girişinde elde ettiği başarılar sonucu ekonomik istikrara kavuşmuş ve global ekonomide gücünü ispatlamıştır" - "Yıl sonuna kadar toplamda 50'nin üzerinde fuar organize edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, Türkiye'nin, son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda ve yabancı sermaye girişinde elde ettiği başarılar sonucu ekonomik istikrara kavuştuğunu ve global ekonomide gücünü ispatladığını söyledi.

Erem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir küresel aktör olan Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çok önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti.

Türkiye'nin, son 15 yılda ihracatta, üretimde, yatırımda ve yabancı sermaye girişinde elde ettiği başarılar sonucu ekonomik istikrara kavuştuğunu ve global ekonomide gücünü ispatladığını belirten Erem, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye, bölgenin en güvenilir ve en istikrarlı ülkesi haline geldi. Uluslararası ticaret için oldukça önemli olan bu avantaj, fuarlarımızın önünü de ciddi anlamda açtı. Fuarcılık sektörünün lideri olarak biz, yatırımlarımızı Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine göre konumlandırıp fuar organizasyonlarımızı da aynı vizyonla hayata geçirmekteyiz. CNR Holding olarak, 2018 yılına çok iyi başladık. Bu yılın ilk yarısında organize ettiğimiz ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan CNR İMOB, UNICERA, EVTEKS, AYMOD, CNR Avrasya Boat Show fuarlarının yabancı ziyaretçi rakamlarında yüzde 30'luk artış yakalayarak istikrarlı büyümemize devam ettik. Fuarlarımızdaki bu artış, katılımcı firmaların ticari başarı oranlarının yanında ülkemizin ihracat rakamlarına da çok önemli katkılar sağladı.

Fuarlarımıza yoğun ilgi gösteren yabancı alıcıların yanı sıra düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonları sayesinde katılımcı firmalarımız sıcak satış yaptı ve müşteri profillerini genişleterek yeni iş bağlantıları kurdu. Katılımcı firmaların fuarlarımızda kurduğu bu iş bağlantıları, yıl sonuna kadar artarak devam edecek. Bu ticaret sadece firmalara değil, ülke ekonomisine de çok önemli katkılar sağlayacak."

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- "Yıl sonuna kadar, toplamda 50'nin üzerinde fuar organize edeceğiz"

Ceyda Erem, 2018 sonuna kadar toplamda 50'nin üzerinde fuar organize edeceklerini bildirdi. CNR Food İstanbul, AYMOD, AYSAF ve Furniture İstanbul gibi büyük ihtisas fuarlarının yanı sıra güzellik ve bakım, gelinlik, abiye, kamp, karavan, hazır giyim, güvenlik, çevre teknolojileri ve yapı sektörleri için organize ettikleri yeni fuarları bu yılın ikinci yarısında hayata geçireceklerini aktaran Erem, büyük spor markalarının yer alacağı, Türkiye'nin spor turizmini de canlandıracak "CNR Sports Week İstanbul" adıyla spor festivali de yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planının da etkisiyle 2017'de 6 milyon 968 olan ziyaretçi rekorunu bu yılın sonunda kırmayı hedeflediklerini belirten Erem, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlık altındaki bu hedefler üretim ve hizmet ekonomimizin çarklarını oldukça hızlandıracak. Bu üretimden elde edilecek ürünler, yine CNR Holding tarafından düzenlenen fuarlar aracılığıyla dünyaya ihraç edilecek. Biz de bu sayede, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem

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