"Türkiye, güneyindeki ülkelerin iklimini yaşıyor"

İklim değişikliğinin aşırı düzeyde gerçekleşen sıcak ve soğuk hava akımları oluşması sonucunu doğurduğuna işaret eden Çukurçayır, şöyle konuştu:

Çukurçayır, Türkiye'deki meteorolojik koşulların da belli periyotlarda değişim gösterdiğini dile getirerek, hava olaylarında sıra dışı değerlerin artmasının ve farklı doğa olaylarının, tüm dünyadaki iklim değişikliğinin doğal sonucu olduğunu kaydetti.

Tarihin her döneminde insanların meteorolojik olaylarla yakından ilgilendiğini belirten Çukurçayır, meteorolojik koşullardaki her değişimin insan yaşamınında da değişikliğe yol açtığını ifade etti.

ENES DURAN - Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, Türkiye'nin enlem olarak yerini korumasına karşın daha güneyinde yer alan ülkelerin iklim koşullarını yaşamaya başladığını söyledi.

"Söz konusu sonuçlar arasında Türk insanın alışık olmadığı hortum ve tropik fırtına gibi olaylarını da sıralayabiliriz. Artık Türk insanı bu olaylara karşı kendini hazırlamalı. Bütün meteorolojik olayların oluşumunun bir fiziksel ve termodinamik yapısı var. Türkiye enlem olarak yerini koruyor ama tali olarak baktığımız zaman daha güney ülkelerin yaşadığı koşulları yaşamaya başladık."

Çukurçayır, yaşanan sıcaklık artışının iklime bağlı birçok alanda değişimi zorunlu kılacağını belirterek, Türkiye'nin tarım gibi iklimle ilişkili alanlarda yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

- "Bütün ülkeler tedbir almalı"

İklim değişikliğiyle ilgili sorumluluğu sadece ülke düzeyine indirgemenin yanlışlığına değinen Çukurçayır, "Ülke olarak üzerimize düşen her şeyi yapsak bile iklim değişikliğini global ölçekte engelleme şansımız yok. Bütün ülkelerin aynı anda gerekli tedbirleri alması lazım ki bu konuda olumlu sonuçlar alabilelim." diye konuştu.

Çukurçayır, nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaçların çoğalmasının enerji ihtiyacını ortaya çıkardığını, yaşam alanlarının gelişmesinin de doğal habitatı etkilediğini ifade ederek, iklim değişikliğini tetikleyen en büyük etkenin sera gazları ve orman sayısındaki azalma olduğunu vurguladı.