ARİFE YILDIZ ÜNAL - TCDD Taşımacılık AŞ ile Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye-Gürcistan hattındaki taşımaların yıllık en az 500 bin tona çıkarılması planlanıyor.

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi ile TCDD Taşımacılık AŞ heyetleri, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın daha da etkinleştirilmesi için 17 Haziran'da Ankara'da bir araya geldi.

Gürcistan heyeti, toplantı öncesinde TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan'a iadeyi ziyarette bulunurken, görüşmelerde Türkiye ile Gürcistan demir yolu şirketleri arasındaki iş birliği değerlendirildi.

Ziyaret sonrasında, Gürcistan Demiryolları Lojistik ve Terminal Yönetim Şirketi ve TCDD Taşımacılık AŞ arasında, BTK Demir Yolu Hattı'nın daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu zapt çerçevesinde, Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan iş birliğiyle hayata geçirilen hat üzerinden yapılan iki ülke arasındaki taşımaların yıllık en az 500 bin tona çıkarılmasına yönelik yol haritası belirlendi.