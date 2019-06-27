FİNANS

Türkiye-Gürcistan İş Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin: - "Türkiye ve Gürcistan arasında, teknoloji alanında ilk kez düzenlenen iş forumunun iki ülke ticaret hacmine katkı sağlamasını hedefliyoruz" - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Geçen yıl 1,6 milyar dolara ulaşan Türkiye ve Gürcistan arasındaki dış ticaret hacmini, Türkiye-Gürcistan İş Forumu gibi etkinliklerle artırmayı amaçlıyoruz"

TİFLİS (AA) - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye ve Gürcistan arasında teknoloji alanında ilk kez iş forumu düzenlendiğini belirterek, organizasyonun iki ülke arasındaki dış ticaret hacmine katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

İnaltekin, Bilkent CYBERPARK olarak, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenledikleri Türkiye-Gürcistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gürcistan arasında uzun yıllardır devam eden iyi ilişkilere dikkati çekti.

Bilkent CYBERPARK olarak söz konusu iş forumuna yaklaşık 6 aydır hazırlandıklarını bildiren İnaltekin, 3 gün sürecek etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı yapılmasını planladıklarını kaydetti.

İnaltekin, etkinliğin iki ülke ilişkilerine önemli bir ivme sağlayacağına işaret ederek, "Türkiye ve Gürcistan arasında, teknoloji alanında ilk kez düzenlenen iş forumunun iki ülke ticaret hacmine katkı sağlamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Gürcistan İş Forumu çerçevesinde, Türk firmalarının Gürcistan'da teknoloji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve resmi kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan İnaltekin, bunun iş birliklerine dönüşmesini ümit ettiklerini söyledi.

- "Gürcistan ticaret için her alanda uygun bir pazar"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da teknolojinin gelişimiyle çok yakın gelecekte dünyanın başkalaşacağına ve buna da teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların öncülük edeceğine işaret etti.

Yazgan, Türk iş insanlarının Gürcistan'daki firmalarla iş birliği yapmak istediğini dile getirerek, ülkenin küçük ölçekli olduğu düşünülse de aslında her alanda ticaret için çok uygun bir pazar olduğunu vurguladı. Yazgan, "Burada geçmişte yabancıların karşılaştığı en büyük sıkıntı dil sorunuydu. Artık İngilizce herkes tarafından bilindiği için bu sorun ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan ve Türkiye'nin birçok ortak özelliğe sahip olduğunu belirten Yazgan, "Gürcistan, Türkiye'nin güvenebileceği, turist gönderebileceği, iş birliği yapabileceği gelişime açık, güven veren dost ve kardeş bir ülkedir. Geçen yıl 1,6 milyar dolara ulaşan Türkiye ve Gürcistan arasındaki dış ticaret hacmini, Türkiye-Gürcistan İş Forumu gibi etkinliklerle artırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na, Türkiye'den teknoloji, bilişim, yazılım, savunma sanayi alanında yer alan 15 firma, Gürcistan'dan ise yaklaşık 50 işletme ve ilgili kamu kurumları katıldı.

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Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin Türkiye-Gürcistan İş Forumu Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan

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