FİNANS

"Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

DERSİAD Genel Başkanı Çınar: - "Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı. Halkımızın seçime teveccühü ve nihayetinde iradesi, çatışma ve ayrışmayı kesinlikle kabul etmediğini gösteriyor" - "Batı ve ABD gibi uluslararası politika geliştiren ve kendisini insan hakları ve demokrasi havarisi olarak gören devletlerin ve bu devletlerin piyonu durumundaki örgütlerin dünyaya sunabilecekleri huzur ve güven bulunmamaktadır"

İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milli iradenin tecelli ettiğini belirterek, "Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı." ifadesini kullandı.

Seçim sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çınar, Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destansı zaferinden dolayı tebrik ettiklerini kaydetti.

Çınar, seçim sonucunun Türk milleti ve tüm mazlum milletler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz içerisinde özellikle ırk, mezhep ve ideoloji esasına dayalı ayrışma ve kamplaşma yıllardır empoze edilmek isteniyor. Maalesef ki özellikle muhalefet partilerinin bu kamplaşmayı benimsemiş olması tedirgin ediyor. Bu anlamda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımıza ve parlamentomuza büyük görevler düşüyor. Halkımızın seçime teveccühü ve nihayetinde iradesi, çatışma ve ayrışmayı kesinlikle kabul etmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye halkının irfanı ve ferasetinin kazandığına işaret eden Çınar, "Güçlü bir Türkiye'nin ancak güçlü ve dirayetli bir liderlikle olabileceğinin idrakinde olan milletimiz, ilk tur oylamada cumhurbaşkanını seçmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yine, geçtiğimiz dönem gerçekleşen anayasa değişikliği ile yürütmenin tüm yetkileri ile donatarak kendisine lider olarak belirlemiştir. DERSİAD olarak biz de milletimizin Cumhur İttifakı'na olan teveccühünü ve tercihini destekliyor, bu sonucu ülkemizin tam bağımsızlığı ve dünyanın mazlum coğrafyalarına umut taşıması açısından çok kıymetli buluyoruz." yorumunu yaptı.

\

- "Emperyal güçlerin sömürgesi artık son bulacak"

Mustafa Çınar, başarılı ve istikrarlı 16 yıllık yürüyüşün, daha fazla gayret ile devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını belirterek, "İş dünyası olarak, istikrarın devam ediyor olması bizleri çok memnun etti. Tüm dünyaya örnek olabilecek bir 'Güçlü Türkiye' tesis edileceğine inancımız tam. Ekonomik politikaların gerçekçi ve makroekonomik dengeleri güçlendirici olması ve özellikle olası israf ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

Çınar, şunları kaydetti:

"Özellikle coğrafyamızda son yüz yıldır kan ve gözyaşı hiç dinmemiş olup, modern emperyal güçlerin sömürüsü altındaki kıtaların mazlumiyeti en ağır şekilde sürmüştür. Batı ve ABD gibi uluslararası politika geliştiren ve kendisini insan hakları ve demokrasi havarisi olarak gören devletlerin ve bu devletlerin piyonu durumundaki örgütlerin dünyaya sunabilecekleri huzur ve güven bulunmamaktadır. Yürüttükleri politika ile uyguladıkları işgal ve sömürge düzeni ile nihayetinde kaos ve savaştan başka bir sonuca ulaşılamamaktadır. Ancak kendi ülkelerinin ferahı için dünyanın dört bir yanını ateşe atmakta herhangi bir beis de görmemektedirler. Bu halde yeni bir düzen ve yeni bir söze ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düzenin de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile, 'Dünya beşten büyüktür' sözü ile ilk merhalesi kat edilmiştir."

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeliİMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli
TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdırTMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DERSİAD Mustafa Çınar seçim

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Göktaşı umut kapısı oldu

Göktaşı umut kapısı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.