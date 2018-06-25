İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milli iradenin tecelli ettiğini belirterek, "Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı." ifadesini kullandı.

Seçim sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çınar, Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destansı zaferinden dolayı tebrik ettiklerini kaydetti.

Çınar, seçim sonucunun Türk milleti ve tüm mazlum milletler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz içerisinde özellikle ırk, mezhep ve ideoloji esasına dayalı ayrışma ve kamplaşma yıllardır empoze edilmek isteniyor. Maalesef ki özellikle muhalefet partilerinin bu kamplaşmayı benimsemiş olması tedirgin ediyor. Bu anlamda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımıza ve parlamentomuza büyük görevler düşüyor. Halkımızın seçime teveccühü ve nihayetinde iradesi, çatışma ve ayrışmayı kesinlikle kabul etmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye halkının irfanı ve ferasetinin kazandığına işaret eden Çınar, "Güçlü bir Türkiye'nin ancak güçlü ve dirayetli bir liderlikle olabileceğinin idrakinde olan milletimiz, ilk tur oylamada cumhurbaşkanını seçmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yine, geçtiğimiz dönem gerçekleşen anayasa değişikliği ile yürütmenin tüm yetkileri ile donatarak kendisine lider olarak belirlemiştir. DERSİAD olarak biz de milletimizin Cumhur İttifakı'na olan teveccühünü ve tercihini destekliyor, bu sonucu ülkemizin tam bağımsızlığı ve dünyanın mazlum coğrafyalarına umut taşıması açısından çok kıymetli buluyoruz." yorumunu yaptı.