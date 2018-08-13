"Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) duyurusunda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
TÜRSAB'dan yapılan duyuruda, "Türkiye, halkıyla ve hakkıyla yürümeye, yükselmeye devam edecektir. Gün seferberlik günüdür. Gün yüreğini ortaya koyma günüdür. Gün 'varım' deme günüdür. Ekmeğini, suyunu, sahip olduğu her şeyi bu topraklara ve bu millete borçlu olanların 'buradayım' deme günüdür. İstiklal ve istikbal günüdür. Varız, buradayız, hazırız." ifadelerine yer verildi.
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