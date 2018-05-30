Türkiye ham petrolün yarısını İran'dan alıyor

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Türkiye'nin ham petrol ithalatında komşu ülke İran'ın payı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 50,3'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 8 milyon 444 bin tona geriledi.

Bu dönemde toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan iki ana kalemden biri olan ham petrol ithalatı azalırken, motorin ithalatı arttı.

Ocak-mart döneminde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 4 milyon 128 bin ton oldu. Bu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 24,3 yükselerek 3 milyon 177 bin tona çıktı. Toplam petrol ithalatının kalan bölümünü fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Ocak-mart döneminde en fazla motorin ithalatının yapıldığı ülkeler sırasıyla Rusya, Hindistan, Yunanistan, İsrail ve Bulgaristan oldu.

Bu dönemde motorin ithalatının yüzde 40,1'i Rusya, yüzde 29,2'si Hindistan, yüzde 12,9'u Yunanistan, yüzde 6'sı İsrail ve yüzde 3,1'i de Bulgaristan'dan gerçekleştirildi. Geriye kalan yaklaşık yüzde 9'luk bölüm ise İtalya, Romanya ve İsveç'ten ithal edildi.