FİNANS

Türkiye ham petrolün yarısını İran'dan alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ham petrol ithalatında komşu ülke İran'ın payı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 50,3'e yükseldi - Ocak-mart döneminde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 4 milyon 128 bin tona geriledi

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Türkiye'nin ham petrol ithalatında komşu ülke İran'ın payı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 50,3'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 8 milyon 444 bin tona geriledi.

Bu dönemde toplam petrol ithalatının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturan iki ana kalemden biri olan ham petrol ithalatı azalırken, motorin ithalatı arttı.

Ocak-mart döneminde ham petrol ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 azalarak 4 milyon 128 bin ton oldu. Bu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 24,3 yükselerek 3 milyon 177 bin tona çıktı. Toplam petrol ithalatının kalan bölümünü fuel oil, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Ocak-mart döneminde en fazla motorin ithalatının yapıldığı ülkeler sırasıyla Rusya, Hindistan, Yunanistan, İsrail ve Bulgaristan oldu.

Bu dönemde motorin ithalatının yüzde 40,1'i Rusya, yüzde 29,2'si Hindistan, yüzde 12,9'u Yunanistan, yüzde 6'sı İsrail ve yüzde 3,1'i de Bulgaristan'dan gerçekleştirildi. Geriye kalan yaklaşık yüzde 9'luk bölüm ise İtalya, Romanya ve İsveç'ten ithal edildi.

- Irak petrolünde yüzde 79,5'lik azalış

Türkiye yılın ilk çeyreğinde en çok İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'dan ham petrol aldı. Söz konusu dönemde Türkiye'nin ham petrol ithalatında İran'ın payı, 2 milyon 77 bin tonla yüzde 50,3'e yükseldi.

Bu ülkeler arasında Kuveyt, Suudi Arabistan ve Rusya'dan geçen yılın ilk çeyreğine göre benzer miktarda ham petrol ithal edilirken, Irak'tan ithal edilen ham petrolde önemli düşüş yaşandı.

Irak'tan ithal edilen ham petrol miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,5 düşüşle 427 bin tonda kaldı.

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