FİNANS

Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

EXPO 2019 Pekin'de düzenlenen Türkiye Milli Günü etkinlikleri "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temasıyla başladı - Türkiye Pavyonu, EXPO 2019 Pekin'in "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile uyumlu olarak, Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alınarak tasarlandı - Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, konukların ağırlanması için oluşturuldu

PEKİN (AA) - Türkiye'nin, güçlü bir katılımla, "EXPO 2019 Pekin" kapsamında organize ettiği Türkiye Milli Günü etkinlikleri, "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temasıyla başladı.

Dünyada EXPO'lar 168 yıldır kültür, tarih ve eğitimin de içinde yer aldığı geniş bir perspektifte bilgi ve fikirlerin paylaşıldığı dünya sergileri olarak düzenleniyor.

Londra'da 1851'de gerçekleştirilen ilk dünya sergisinden itibaren gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde EXPO'lara düzenli olarak katılım sağlanıyor.

Bu çerçevede Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen 21. Bahçecilik/Botanik EXPO'sunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve desteği, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ile 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle temsil ediliyor.

"Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla ile 29 Nisan'da başlayan 7 Ekim'e kadar sürecek EXPO kapsamındaki Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı da gerçekleştirildi.

Teması, "Geleceği Yeşil ile Kucakla" olarak belirlenen etkinliklerin açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de katıldı.

Anılan temayla hem Türkiye'nin "üretim, iş birliği ve paylaşma" kavramlarına verdiği önemin vurgulanması hem de "daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya" için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesinin yansıtılması amaçlandı.

- Has bahçeler Türkiye Pavyonu'na ilham verdi

Türkiye Pavyonu, hem EXPO'nun "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa", hem de Türkiye’nin "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temalarına uygun olarak tasarlandı.

Pavyonun tasarlanmasında Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alındı. Böylece Türk bahçeciliğinin doğayla uyumlu ve serbest ancak bir o kadar da ahenkli yapısının yansıtılması hedeflendi.

Pavyonun ana ögelerinden olan ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, kapalı alanda konukların ağırlanması için oluşturuldu.

Türkiye Pavyonu'nda ayrıca, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden "Endemik Bitkiler Tüneli", yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getiren "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", "7 bölge 7 iklim" kareografisi çerçevesinde Bodrum evi, Galata Kulesi, Harran Evi, Serender, Peri Bacaları, Düğmeli evler ve Harput evlerinin sembolik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- Mücevher tasarımları sergilenecek

Milli Günü içeren haftada, horon, Neyzen Burcu Karadağ ile semazen, ebru/çömlek ve kum sanatları gösterilerinin yanı sıra Türk ürünleri temalı resepsiyonlar, tadım ve stant etkinlikleri ile kokteyl düzenlenecek.

EXPO'ların kültür ve bilgi platformu olması ruhuna uygun şekilde Türkiye Pavyonu'nda düzenlenecek seminerlerde, makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlar başta olmak üzere Türk gıda ürünlerinin teknik ve iktisadi olarak tercih sebebi olmasının gerekçeleri anlatılacak. Ayrıca Çin tarafından büyük önem atfedilen "Kuşak ve Yol Projesi" kapsamında Türkiye'nin gıda ürünlerinin tanıtımına yönelik etkinlikler yapılacak.

Türkiye Pavyonu'nda "Anadolu'nun Nadir Endemikleri" temasıyla düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması'nda 378 tasarım arasından akademisyenler ve dünyaca ünlü tasarımcılardan oluşan jüri tarafından finalist seçilen 10 ürünün sergileneceği özel bir defile düzenlenecek.

- Türkiye Pavyonu kalıcı olacak

Pavyonda, ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle, Türk kültürü ve "Türk malı" olan tüm ürünlere ilişkin topyekun bir tanıtım kampanyası da yürütülüyor.

Bu çerçevede Türkiye Tanıtım Grubunun koordinasyonunda, her bölgenin öne çıkan sektörlerinin tanıtımı TİM tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Çin EXPO İdaresi tarafından Türkiye Pavyonu'nun, en çok ilgi çeken alanlardan biri olarak, EXPO 2019 Pekin sonrasında da kalıcı sergiye dönüştürülmesi talep edilirken, bu istek Ticaret Bakanlığınca uygun bulundu. Böylece Pavyon, iki ülke arasındaki güçlü bağın ve Çin'deki ticaret ve tanıtım diplomasisinin kalıcı bir anıtı olacak.

Bahçecilik/Botanik EXPO'sunun 20'ncisi Türkiye'nin ev sahipliğinde 2016 yılında Antalya'da "Çiçekler ve Çocuklar" temasıyla gerçekleştirilmiş, katılımcı ülkelerden büyük ilgi görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
EXPO 2019 Pekin has bahçe

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