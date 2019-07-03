Türkiye has bahçeyi Pekin'e taşıdı

PEKİN (AA) - Türkiye'nin, güçlü bir katılımla, "EXPO 2019 Pekin" kapsamında organize ettiği Türkiye Milli Günü etkinlikleri, "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temasıyla başladı. Dünyada EXPO'lar 168 yıldır kültür, tarih ve eğitimin de içinde yer aldığı geniş bir perspektifte bilgi ve fikirlerin paylaşıldığı dünya sergileri olarak düzenleniyor. Londra'da 1851'de gerçekleştirilen ilk dünya sergisinden itibaren gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde EXPO'lara düzenli olarak katılım sağlanıyor. Bu çerçevede Türkiye, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen 21. Bahçecilik/Botanik EXPO'sunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve desteği, Ticaret Bakanlığının koordinasyonu ile 2 bin 400 metrekarelik alanda EXPO'nun en büyük pavyonlarından biriyle temsil ediliyor. "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla ile 29 Nisan'da başlayan 7 Ekim'e kadar sürecek EXPO kapsamındaki Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışı da gerçekleştirildi. Teması, "Geleceği Yeşil ile Kucakla" olarak belirlenen etkinliklerin açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de katıldı.

Anılan temayla hem Türkiye'nin "üretim, iş birliği ve paylaşma" kavramlarına verdiği önemin vurgulanması hem de "daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya" için Türkiye'nin öncü rol üstlenme iradesinin yansıtılması amaçlandı. - Has bahçeler Türkiye Pavyonu'na ilham verdi Türkiye Pavyonu, hem EXPO'nun "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa", hem de Türkiye’nin "Geleceği Yeşil ile Kucakla" temalarına uygun olarak tasarlandı. Pavyonun tasarlanmasında Türk bahçe kültürünün en güzel örneklerinden has bahçelerden ilham alındı. Böylece Türk bahçeciliğinin doğayla uyumlu ve serbest ancak bir o kadar da ahenkli yapısının yansıtılması hedeflendi. Pavyonun ana ögelerinden olan ve Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'nden esinlenilerek tasarlanan Bahçehane, kapalı alanda konukların ağırlanması için oluşturuldu. Türkiye Pavyonu'nda ayrıca, Anadolu coğrafyasının zengin bitki çeşitliliğinin nadir örneklerinden "Endemik Bitkiler Tüneli", yeşil ile inovatif çalışmaları bir araya getiren "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Alanı", "7 bölge 7 iklim" kareografisi çerçevesinde Bodrum evi, Galata Kulesi, Harran Evi, Serender, Peri Bacaları, Düğmeli evler ve Harput evlerinin sembolik örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.