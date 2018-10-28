Türkiye hava ulaşımında aktarma merkezi olacak

Türkiye'nin 2019'da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı ve Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha çok pay sağlaması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda lojistik ve ulaştırmayla ilgili hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye'nin lojistik alanındaki doğal avantajından en iyi şekilde faydalanılması ve yük taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesiyle demir yolu ve deniz yolu paylarının artırılması ile uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ülkenin rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Anılan perspektifte, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir üretim ve tedarik ekosistemi oluşturulabilmesi için lojistik olanakların kalite, hız, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirliğini odağa alan bir anlayışla geliştirilmesi hedeflendi.