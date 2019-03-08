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Türkiye havacılık sektörü 2018 ciro tahmini 29.46 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2018 yılı verilerine göre, toplam 1404 hava aracı bulunan Türkiye'de havacılık sektörü cirosu 29.46 milyar dolar, çalışan sayısı da 205 bin kişi olarak olarak tahmin edildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Mart (DHA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2018 yılı verilerine göre, toplam 1404 hava aracı bulunan Türkiye'de havacılık sektörü cirosu 29.46 milyar dolar, çalışan sayısı da 205 bin kişi olarak olarak tahmin edildi.
SHGM verilerine göre, Türkiye'de 515 uçak, 200 hava taksi, 367 genel havacılık, 260 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam 1404 hava aracı var.
Sivil havacılık sektöründe, yolcu ve kargo taşımacılığı yapan 11 havayolu şirketi bulunuyor. Havayolu şirketlerinin 2017 yılında 517 olan toplam uçak sayısı, 2018 yılında 515 oldu. Bu uçakların 486’sı yolcu, 29’u ise kargo uçağından oluştu.
Havayolu filosunun toplam koltuk kapasitesi 97 bin 351, kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi de, istatistiklerde 2 milyon 194 bin 450 kg olarak yer aldı.
SHGM verilerine göre, iç hatlarda 7 merkezden 56 noktaya, dış hatlarda ise 5 havayolu işletmesi ile 124 ülkede 318 noktaya ulaşılıyor. SHGM'ye göre, toplam yolcu sayısı da son 16 yılda yüzde 510 artarak 210 milyona, uçak trafiği yüzde 281 artarak 2 milyon 17 bin 763’e ulaştı.
Sektörde 2017 yılında ciro 24.31 milyar dolar, personel sayısı ise 196 bin 41 kişi düzeyindeyken, 2018 yılında cironun 29.46 milyar dolar, personel sayısının da 205 bin kişi olduğu tahmin edildi. Kesin ciro sonuçları Mayıs ayında belli olacak.
Türkiye'de uçak sayısı son 16 yılda yüzde 218 arttı. Yıllara göre uçak sayıları şöyle;
2003:162
2004: 202
2005: 240
2006: 259
2007: 250
2008: 270
2009: 297
2010: 349
2011: 346
2012: 370
2013: 385
2014: 422
2015: 489
2016: 540
2017: 517
2018: 515
Havayolu Şirketlerine Göre Uçak Sayıları(SHGM 2018 yıl sonu verilerine göre)
THY A.O: 309
Pegasus Hava Taşımacılık A.Ş: 81
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş: 46
Onur Air Taşımacılık A.Ş: 27
Atlasjet Havacılık A.Ş: 16
Turistik Hava Taşımacılık A.Ş: 10
Hürkuş Hava Yolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş: 7
Tailwind Havayolları A.Ş: 5
MNG Hava Yolları ve Taşımacılık A.Ş: 6
ACT Hava Yolları A.Ş: 5
ULS Havayolları Kargo Taşımacılık A.Ş: 3

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