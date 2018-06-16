FİNANS

Türkiye havada yeni nesil savaş gücüne kavuşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 Projesi kapsamından Türkiye'nin ilk uçağı 21 Haziran'da teslim edilecek - Yerli savunma sanayisinin de üretiminde rol aldığı F-35'ler, Kasım 2019'dan itibaren Türkiye'deki görev yerlerine gelmeye başlayacak - F-35, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, hava filosunu, yerli savunma sanayisinin de üretiminde aktif rol aldığı yeni nesil savaş uçağı F-35'lerle takviye edecek.

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı.

Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.

Türkiye'nin ilk F-35A uçağının teslim töreni 21 Haziran'da ABD Teksas - Fort Worth’de yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenecek.

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak ilk F-35 uçağı, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek.

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

- Hava Kuvvetlerinin yeteneklerini artıracak

Türkiye, dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 için ortak faaliyetlere önemli katkı sağlayıp, destek verdi.

F-35, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki ilk 5. Nesil Savaş Uçağı olacak.

Uçak, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak. F-35, daha önce sahip olunmayan kabiliyetler sunarak Hava Kuvvetlerinin savunma ve saldırı yeteneğini önemli ölçüde artıracak.

Türkiye, F-35'le günümüzün geleneksel ihtiyaçlarını karşılarken, yarının zorlu gereksinimlerine de yanıt verebilecek gelişmiş hava sistemine sahip olacak.

F-35'e yurt içi imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J füzesi gibi ürünlerinin entegre edilmesiyle muharebe yeteneği çarpan etkisiyle artacak, bu da Türk Hava Kuvvetlerinin stratejik ve iyi korunan hedeflere yüksek hassasiyetle ulaşmasını sağlayacak.

Türkiye, ilk F-35'in teslim edilmesiyle uçaklarını almaya başlayan ülkeler kulübüne katılacak.

- Üstün teknolojik donanım

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil, hava-yer taarruz, keşif, taktik savunma gibi çok maksatlı görevleri, düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebiliyor.

Sahip olduğu DAS sistemiyle 360 derece görüş sağlayabilen F-35'in, özel tasarlanmış geometrisi ve kaplaması sayesinde sahip olduğu düşük görünürlük özelliği, düşman radarları tarafından tespitini güçleştiriyor.

F-35, sahip olduğu Link-16 ve MADL haberleşme sistemleriyle tespit ettiği tehditleri etrafında bulunan diğer F-35 ve silah sistemleriyle paylaşabiliyor, bu sayede harp ortamındaki farkındalık seviyesi artırılıyor.

Sensör füzyon teknolojisiyle EOTS, DAS, radar gibi kaynaklardan aldığı bilgileri birleştirerek, harp ortamının resmini pilota sunan uçak, bu sayede dost ve düşmana yönelik tanımlamaların çok daha doğru şekilde yapılmasını sağlıyor.

- Farklı konfigürasyonlar, farklı yetenekler

F-35'in 3 ayrı konfigürasyonu bulunuyor. Geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) yeteneğine sahip F-35A, iniş ve kalkış yapabilmek için piste ihtiyaç duyuyor. Kısa kalkış ve dikey iniş (STOVL) yapabilen F-35B, kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve helikopter gibi iniş gerçekleştirebiliyor. Uçak gemileri için tasarlanmış versiyon (CV) F-35C ise helikopterler gibi olduğu yerden yükselerek kalkış yapıp ve aynı şekilde inebiliyor.

F-35 uçağına Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan KC-135 Stratotanker tipi uçaklarla havadan yakıt ikmali yapılabiliyor. F-35 savaş uçağının menzili de versiyonlarına göre farklılıklar gösteriyor. Uçağın maksimum menzili F-35A'da 2 bin 200, F-35B'de bin 667, F-35C'de 2 bin 593 kilometreyi buluyor.

Yeni nesil savaş uçağı, 15,67 metre uzunluğa, 4,33 metre yüksekliğe, 10,65 metre kanat açıklığına, 42,7 metrekare kanat alanına sahip bulunuyor.

Uçağın boş ağırlığı F-35A'da 13 bin 170, F-35B'de 14 bin 588, F-35C'de 14 bin 547 kilograma karşılık geliyor.

Yüklü ağırlığı 22 bin 470, azami kalkış ağırlığı 31 bin 800 kilogram olan uçak, 1,6+ mach (saatte bin 932 kilometre) azami hıza, 60 bin feet (18 bin 288 metre) azami irtifaya çıkabiliyor.

Avcı/savaş uçağı F-35, havadan havaya füzeler, havadan karaya füzeler, gemisavar füzeleri atabilme yeteneğine sahip bulunuyor.

PARTNERBöylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...Böylesini kimse beklemiyordu! Yakaladığını görünce...
Antalya turizminde bir rekor dahaAntalya turizminde bir rekor daha
TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştıTIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Türk Hava Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri,

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Yunan turistler alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Dünya Kupası, İstanbul aktarmalı uçuşlara talebi artırdı

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Fast-food zinciri McDonald’s'tan çok önemli karar! Artık kullanmayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Burdur'da dolu, tarım arazilerine zarar verdi

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.