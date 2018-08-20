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"Türkiye hazır giyimde İtalya'yı geçecek"

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gültepe: - "Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz" - "Hazır giyim konfeksiyon ihracatını 2017 yılında 17 milyar dolarla kapattık. 2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gültepe, Türkiye'nin üretimde, markalarıyla, çevre ülkelerde açmış olduğu mağazalarla beraber Türk malına karşı bir sempati olduğunu söyledi.

Gültepe, "Hazır giyim konfeksiyon ihracatını 2017 yılında 17 milyar dolarla kapattık. 2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Amaçlarının her sene yapılacak yatırımlarla,üretimle ve Türk markalarının ihracatları ile beraber rekor kırarak devam ettirmek olduğunu belirten Gültepe, "Çünkü Türkiye'nin kalkınması yapacak olduğu üretim ve ihracattır. Dolayısıyla biz birlikler olarak her sene minimum yüzde 10 artacak şekilde hedef koyuyoruz." diye konuştu.

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- "Dönem hazır giyim ve tekstilin dönemi..."

Anadolu'nun her tarafını üretim üssü yapmak gibi bir amaçlarının olduğunun altını çizen Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz. Biz şu anda İtalya'dan sonra ikinciyiz. Türk malında know-how var. Türk malında kalite var. Türk malını insan giydiği zaman insan bir rahatlama hissediyor. Diğer ülkeler gibi değil. Gerek altyapımız, gerek ekonomik koşullar, üretilen alanlardaki temizlik ve çevreye duyarlı üretimler sosyal sorumluluk olarak firmalar çok şeyi başardı. Bunları sürekli yeniliyoruz.

Örnek verecek olursak minimum su, maksimum güneş enerjisi yaparak çevreye çok az zarar vermek gibi bir amacımızda var. Bütün firmalar bu konu hakkında çalışmalarda bulunuyor. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde üretim ve markalarımızla İtalya'nın önüne geçeriz. Son 1,5-2 yıldır hazır giyim ihracatında talepler var. Kurların hareketlenmesi ile beraber biz çok rahat biçimde rekabet etme imkanı buluyoruz. Aynı zamanda yurt dışındaki müşteri ve markalar yüzde 10 pahalı verse bile Türkiye'den almayı tercih ediyorlar. Çünkü Türkiye'de üretim güçlü ve yüksek. Türkiye kısa dönemde mal veriyor. 3 haftada- 4 haftada. Diğer yandan yurt dışından müşteri Türkiye'den zamanında mal alacağını biliyor. Biz bütün avantajları müşterilerimize yansıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Gültepe, bu dönemin hazır giyim ve tekstilin dönemi olduğunun altını çizdi.

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İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)

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