"Türkiye hazır giyimde İtalya'yı geçecek"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya'yı geçeceğiz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gültepe, Türkiye'nin üretimde, markalarıyla, çevre ülkelerde açmış olduğu mağazalarla beraber Türk malına karşı bir sempati olduğunu söyledi.

Gültepe, "Hazır giyim konfeksiyon ihracatını 2017 yılında 17 milyar dolarla kapattık. 2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Amaçlarının her sene yapılacak yatırımlarla,üretimle ve Türk markalarının ihracatları ile beraber rekor kırarak devam ettirmek olduğunu belirten Gültepe, "Çünkü Türkiye'nin kalkınması yapacak olduğu üretim ve ihracattır. Dolayısıyla biz birlikler olarak her sene minimum yüzde 10 artacak şekilde hedef koyuyoruz." diye konuştu.

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- "Dönem hazır giyim ve tekstilin dönemi..."

Anadolu'nun her tarafını üretim üssü yapmak gibi bir amaçlarının olduğunun altını çizen Gültepe, şunları kaydetti: