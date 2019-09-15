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Türkiye-Hindistan ticari ilişkilerini geliştirecek ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye, Ticaret Bakanlığının "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülke arasına koyduğu Hindistan'dan çeşitli sektörlerde çok sayıda iş insanını 18-20 Eylül'de ağırlamaya hazırlanıyor - DEİK Türkiye- Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu: - "İnşaat sektörü Hindistan’da iş yapmak isteyen Türk şirketleri için öncelikli sektörlerden. Gelecek 20 yıl içerisinde sadece şehirleşme altyapısı için 600 milyar dolar yatırım gerekiyor"

ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye, Ticaret Bakanlığının "İhracat Ana Planı"ndaki 17 hedef ülke arasında bulunan Hindistan'dan iş insanları heyetini ağırlamaya hazırlanıyor. Bilgi teknolojilerinden ilaç sanayisine, tekstilden gıdaya kadar farklı sektörlerden girişimcilerin yer aldığı heyetle 18-20 Eylül'de İstanbul'da iş birliği imkanları masaya yatırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık 20 kişilik heyet, gelecek haftaki 3 günlük çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'da temaslarda bulunacak. Heyet, Türkiye İhracatçılar Meclisi başta olmak üzere çeşitli kurumların temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında heyetin, bilgi teknolojileri, ilaç sanayisi, tekstil ve gıda sektörlerindeki firmalarla iş birliği imkanlarını değerlendirmesi öngörülüyor.

Hindistan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı"nda 17 hedef ülke arasında gösterilmişti. Bu kapsamda iki ülke arasında siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda temas trafiğinin yoğunlaşması beklenirken, iş dünyası arasında karşılıklı ziyaretler hızlanmıştı. Son olarak 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çin "partner ülke" olurken, Hindistan da "odak ülke" olarak yer almıştı. Bu ülkeden gelen iş insanları ve yatırımcılar, fuar süresince hem ürünlerini sergilemiş hem de yeni iş birlikleri için görüşmeler yapmıştı. Ticaret Bakanı Pekcan da Hindistan standını ziyaret etmişti.

- Ekonomik ilişkiler gelişiyor

Hindistan'ın ekonomisi geçen yıl yüzde 7,3 artışla 2,6 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Geçen yıl toplamda 523 milyar dolar ithalat ve 338 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Hindistan'ın, Türkiye ile ticaret hacmi ise 8,7 milyar dolar oldu.

Hindistan'nın başlıca ithalat kalemleri arasında mineral yakıtlar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, elektrikli ve elektronik aletler, makineler, nükleer reaktörler ve organik kimyasallar yer alıyor.

Bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında 2017'den bu yana belirgin bir artış olduğunu gözlendi. Hindistan'dan 2017'nin ocak-temmuz döneminde 43 bin turist gelirken, bu sayı bu yılın aynı döneminde 129 bine yükseldi.

- "Çok büyük fırsatlar sunuyor"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu, Hindistan pazarının büyüyen orta sınıf ve artan iç pazar talebiyle Türkiye için ihracatta ve ithalatta çok büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çelebioğlu, günden güne liberalleşen ekonomik yapısı ile Hindistan'nın, bugün olduğu gibi gelecek yılların da en cazip pazarlarından birini oluşturacağını belirterek, bu nedenle en önemli 17 hedef ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Hindistan’da 2018 yılında yüzde 6 artarak 42 milyar dolara ulaşan yabancı sermaye yatırımlarının başta hizmet, bilişim, imalat ve telekomünikasyon sektörlerini hedef aldığını bildiren Çelebioğlu, diğer önemli sektörlerin ise kimya, ilaç, otomotiv ve altyapı olduğunu anlattı.

Çelebioğlu, Hindistan’da bilişim sektörünün global BT pazarından 4-5 kat daha hızlı büyüdüğünü ifade ederek, "Elektronikte HP, IBM, Samsung, LG gibi nerdeyse tüm dünya devlerinin yatırımları mevcut. 2020 yılında BT iç talebinin 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Telekomda 1,1 milyar kullanıcı, 500 milyon “broadband” kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. Bu büyüklükler neden global şirketlerin bu pazarda yer almak istediklerini açıklıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "2020'ye kadar 100 akıllı şehir inşa edilmesi planlanıyor"

İnşaat sektörünün Hindistan’da iş yapmak isteyen Türk şirketleri için öncelikli sektörlerden biri olduğunu ifade eden Çelebioğlu şunları kaydetti:

"Ülkenin her alanda ciddi altyapı projelerine ihtiyacı var. Gelecek 20 yıl içerisinde sadece şehirleşme altyapısı için 600 milyar dolar yatırım gerekiyor. Hızla büyüyen nüfus için mesken ihtiyacı da çok yüksek. Ülkenin ulaştırma altyapısında özellikle kara yolları, demir yolları, deniz limanlarında da ciddi yatırımlara ihtiyacı var. 2020 yılına kadar 100 akıllı şehir inşa edilmesi planlanıyor. "

- "Türk firmalarının motivasyon ve etkinlikleri artırılmalı"

Çelebioğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin Türkiye lehine artırılması için başarı hikayelerinin yaratılmasının gerekli olduğunu belirterek, Türkiye'nin stratejik hedef ve öncelikleri doğrultusunda Türk firmalarının motivasyon ve etkinliklerinin artırılmasının önemli olduğunu söyledi.

DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi olarak karşı kanat kuruluşu ile iletişimlerini güçlendirerek sorunlara çözüm yolları aramaya ve iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini dile getiren Çelebioğlu, Hindistan'nın tüm sektörlerde göz ardı edilemeyecek fırsatlar sunduğunu kaydetti.

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Canan Çelebioğlu DEİK Hindistan Ticaret Bakanlığı

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