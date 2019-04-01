"Türkiye hızla ekonomiye odaklanmalı"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye bundan sonra hızla ekonomiye odaklanmalı. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlere olan katılım oranının yüksek olmasının demokrasiye bağlılığı ortaya koyduğunu aktardı.

Seçmenin her siyasi partiye uyarılar yaptığını, siyasi partilerin de bu uyarıları dikkate alarak politikalarını güncellemelerini ümit ettiğini kaydeden Eskinazi, kazananları da tebrik etti.

Millet iradesinin sandığa yansıdığını vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye bundan sonra hızla ekonomiye odaklanmalı. 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçmesi için mahalli idarelerimizin yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. Kamu kaynaklarını doğru kullanarak, yerel değerleri katma değerli bir şekilde ekonomiye kazandırarak kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmeliler. Yeni seçilen mahalli idarecilerimizden, geçmiş dönemde yerel kalkınma için atılan adımları daha ileri taşımalarını istiyoruz. İhracatçılar olarak yerelde üretilen değerlerin katma değere dönüşmesi için iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyorum."