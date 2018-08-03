"Türkiye-Hollanda ilişkilerinin düzelme aşamasına girmesi önemli"

İSTANBUL (AA) - Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubeleri, son yıllarda yıpranan ilişkilerin, iki devletin de iyi niyet göstermesi neticesinde tekrar düzelme aşamasına girmesi ve Ankara ile Lahey büyükelçilerinin en kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda varılan uzlaşmanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Hollanda MÜSİAD şubeleri adına, Utrecht Şube Başkanı Ali Köklü, Den Haag Şube Başkanı Hamza Çelik, Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar ve Amsterdam Şube Başkanı Ümit Akbulut, Türkiye ile Hollanda arasında normalleşme sürecine giren siyasi ilişkiler ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, MÜSİAD Hollanda şubeleri adına, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair atılan olumlu adımların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Son yıllarda yıpranan ilişkilerin, iki devletin de iyi niyet göstermesi neticesinde tekrar düzelme aşamasına girmesi ve Ankara ile Lahey büyükelçilerinin en kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda varılan uzlaşma, büyük bir önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.