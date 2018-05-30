FİNANS

Türkiye, IALA'da yeniden söz sahibi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliğinin, komite üyeliğine dördüncü kez seçildi - Türkiye, gemi trafik sistemleri, e-seyir ve deniz fenerleri konusunda yapılacak uluslararası düzenlemelerde söz sahibi olmaya devam edecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye'yi temsilen, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliği (IALA) komite üyeliğine yeniden seçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye, söz konusu üyelikle gemi trafik sistemleri, e-seyir ve deniz fenerleri konusunda yapılacak uluslararası düzenlemelerde söz hakkını sürdürdü.

IALA'nın, 19. Genel Kurulu, Güney Kore'nin Incheon kentinde yapıldı. 1957 yılında kurulan Birliğin söz konusu genel kuruluna Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz katıldı.

Birliğin 29 Mayıs'ta yapılan seçiminde, Türkiye'yi temsilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı komite üyeliğine dördüncü kez seçildi. 83'ü devlet temsilcisi olmak üzere toplam 289 üyeli IALA'nın 4 yılda bir yapılan genel kurulunda 21 devlet komite üyesi olarak görev yapıyor.

Ayrıca 1 Temmuz günü de Dünya IALA günü olarak kabul edildi. 1 Temmuz, Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gemi Trafik Sistemleri IALA Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otorite

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