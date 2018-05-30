Türkiye, IALA'da yeniden söz sahibi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye'yi temsilen, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Deniz Fenerleri Otoriteleri Birliği (IALA) komite üyeliğine yeniden seçildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye, söz konusu üyelikle gemi trafik sistemleri, e-seyir ve deniz fenerleri konusunda yapılacak uluslararası düzenlemelerde söz hakkını sürdürdü.

IALA'nın, 19. Genel Kurulu, Güney Kore'nin Incheon kentinde yapıldı. 1957 yılında kurulan Birliğin söz konusu genel kuruluna Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz katıldı.

Birliğin 29 Mayıs'ta yapılan seçiminde, Türkiye'yi temsilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı komite üyeliğine dördüncü kez seçildi. 83'ü devlet temsilcisi olmak üzere toplam 289 üyeli IALA'nın 4 yılda bir yapılan genel kurulunda 21 devlet komite üyesi olarak görev yapıyor.

Ayrıca 1 Temmuz günü de Dünya IALA günü olarak kabul edildi. 1 Temmuz, Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor.

