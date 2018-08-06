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Türkiye İhracat Katkı Endeksi

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Türkiye İhracat Katkı Endeksine göre, 17 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri 27,88’lik oranla ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu - Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz: - "Bu artış sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün her türlü olumsuz koşulda dahi artmakta olduğunu gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı. Endekse göre, 17 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri 27,88’lik oranla ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu açıklamasına göre, sanayi sektörlerinin Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan "Türkiye İhracat Katkı Endeksi"nin 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı.

Endekse göre, seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile 17 sektör arasında yine ipi göğüsleyen sektör oldu. Dördüncüsü kamuoyuna açıklanan endekse göre; Türkiye sanayinin ihracata olan genel katkı oranı 0,78 puan ile hemen hemen aynı kalırken, 12 sanayi kolunun katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme gösterdi. 5 sanayi kolunun katkı oranında ise düşüş yaşandı.

2018 yılı ikinci çeyrek dönemi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça zorlu koşulların yaşandığı bir süreci kapsıyor. İnşaat seramikleri ise bu dönemdeki zorlu koşullara rağmen ihracat katkı oranını en çok artıran sektör olmayı başardı. 2018 yılı ikinci çeyrek katkı endeksi verileri itibariyle en yüksek ihracat katkı oranını 27,88 ile yine inşaat seramikleri gerçekleştirdi.

İnşaat seramikleri bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artışı da sağladı. İnşaat seramikleri katkı oranı son beş çeyrek dönemdeki istikrarlı artışıyla da ihracata olan net katkısını sürdüren sektör oldu.

Birinci çeyrek itibariyle 17 sanayi kolu içerisinde ihracata katkı oranı pozitif olan 10 sektör bulunuyor. İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 8,44 ile giyim eşyaları ve 4,04 ile mobilya sektörü oldu. Bu iki sektörün bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında yerini koruduğu görülüyor.

-Motorlu kara taşıtlarında düşüş var

En yüksek ihracat gerçekleştiren motorlu kara taşıtları sanayinin katkı oranı ikinci çeyrekte 1,37’ye inerken, tekstil sanayi 1,64’e geriledi. Metal eşya sanayi ise 1,94’e yükseldi. Bununla birlikte 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ikinci çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,15 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde gerçekleşti.

Türkiye sanayinin genel katkı oranı geçen yıl üçüncü çeyrekte de 0,71’e geriledikten sonra dördüncü çeyrekte yeniden 0,74’e çıkmış, 2018 yılı ilk çeyrekte ise 0,79’a yükselmişti. 2018 yılının ikinci çeyreğinde ise katkı oranı 0,78 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde içeride ve dışarıda oldukça zorlu koşullar ortaya çıktığını belirterek, "İnşaat Seramikleri sektörü bu zorlu koşulların yaşandığı 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde net ihracat katkısını en çok artıran sektör oldu. Sektörün ihracat katkı oranı bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artarak 27,88’e yükseldi ve ihracata en çok katkı sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürdü. Bu artış sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün her türlü olumsuz koşulda dahi artmakta olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için iki temel ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Çenesiz, "Bu iki temel ihtiyaç daha yüksek katma değer sağlanması ile daha yüksek ihracat yapılarak net ihracat fazlası elde edilmesidir. Ekonomide üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer ile net ihracatı sağlayacak olanlar ise sanayi sektörleridir. Net ihracat aynı zamanda yüksek katma değerli üretim yapıldığını da göstermektedir, nitekim ihracatın ithalattan yüksek olması sektörlerin rekabet gücünü ve bunu sağlayan katma değeri yansıtmaktadır. Sanayi sektörleri katma değer ve net ihracat yaratma güçleri ve potansiyellerine göre ölçülmeli ve desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

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