FİNANS

"Türkiye ihracatının yüzde 20'sini otomotiv endüstrisi yapıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: - "2018 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini otomotiv endüstrisi yapıyor. Bu da 32 milyar dolar civarında" - "Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir şekilde evriliyor. Bugün Türkiye'de yaklaşık 2 milyon adet imalat kapasitemiz var" - TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım: - "Gelecekte muhtemelen araçlarda emisyon olmayacak. Çocuklar araç kullanacak. Çünkü ehliyet diye bir şey kalmayacak. Araçlar otonom olacak"

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "2018 yılına baktığımız zaman Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini otomotiv endüstrisi yapıyor. Bu da 32 milyar dolar civarında." dedi.

Türkiye Elektro Mobilite Derneği AVERE'nin Boğaziçi Üniversitesinde düzenlediği kuruluş toplantısında "Mobilitenin Yakın Geleceği" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Sülün, Türkiye'de otomotiv endüstrisinde global markaların faaliyet gösterdiğini ve ihracattan önemli pay aldıklarını söyledi.

Sülün, 2018 yılına bakıldığında, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini otomotiv endüstrisinin yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da 32 milyar dolar civarında. Önümüzde çok fırsatlar olduğu gibi, çok tehditler de var. Otomotiv endüstrisi çok hızlı bir şekilde evriliyor. Bugün Türkiye'de bizim yaklaşık 2 milyon adet imalat kapasitemiz var. Bunlar ağırlıklı olarak dizel ve benzinli araçlar... 10 yıl sonra baktığımızda, acaba Türkiye toplam ihracatının yüzde 20'sini otomotivden yapabilecek mi diye soru işareti var. Çünkü sanayi evriliyor, talep değişiyor. Burada tüm paydaşlara görev düşüyor. Türkiye'yi ve sanayimizi bu evrilmeye hazırlamamız lazım. Aksi takdirde dünya elektrikli araçları kullanmaya başladığında Türkiye olarak biz sadece dizel ve benzinli araçları üretir olabiliriz. Başta kamu olmak üzere bu evrilmeyi yerine getiriyor olmamız lazım. Burada en önemli şey ise insan kaynağı."

- "Gelecekte çocuklar araç kullanacak"

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım da dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu, bu sayının hızla arttığını vurgulayarak, "Aynı zamanda nüfus gittikçe yaşlanıyor. Dijital dönüşüm hayatımızın her tarafına ciddi bir şekilde girdi ve hayatımızı şekillendirecek. Küresel ısınma ve ekolojik sorunlar... Bunların hepsinin başlangıç durumunda olduğunu varsayarsak önümüzde bizi bekleyen dönemin ne kadar belirsiz, rekabetçi olduğu çok net ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yıldırım, gelecekte muhtemelen araçlarda emisyon olmayacağını, çocukların araç kullanacağını belirterek, "Çünkü ehliyet diye bir şey kalmayacak. Araçlar otonom olacak. Evden çağıracaksınız, sizi A noktasından B noktasına götürecek. Bu neslin, geleceğin beklentileri ve bugün içerisinde bulunduğumuz ekolojik sorunlar, bizi kaçınılmaz bir noktaya götürüyor." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Türkiye'deki bütün elektrikli şarj istasyonlarının abonesi olduğunu söyledi.

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AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği

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