FİNANS

Türkiye ihracatta "5G" ile atağa kalkacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin: - "TİM olarak '5G' dediğimiz kavram GSM ya da telefon sistemi gibi akla geliyor ama bundan kasıt güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü alt yapı ve ihracat ekosistemi ile güçlü insan kaynakları. Türkiye ekonomisinin ihracatla yükselmesi anlamında 5 temel alanda strateji oluşturuldu, bu bizim misyonumuzdur" - "Türkiye 2018'de nasıl Cumhuriyet tarihinin aylık ve yıllık ihracat rekoru kırdıysa 2019'da da küresel ticaret ne kadar sıkışırsa sıkışsın bu rekorları kırmaya devam edecek"

İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "TİM olarak '5G' dediğimiz kavram GSM ya da telefon sistemi gibi akla geliyor ama bundan kasıt güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü alt yapı ve ihracat ekosistemi ile güçlü insan kaynakları. Türkiye ekonomisinin ihracatla yükselmesi anlamında 5 temel alanda strateji oluşturuldu, bu bizim misyonumuzdur" dedi.

Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin 2019 yılını ihracatta seferberlik ve ihracatta sürdürebilirlik yılı olarak ilan ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatını desteklemek için tüm dijital imkanları kullandıkları süreci başlattıklarını aktaran Alkin, "Aynı zamanda Türkiye genelinde TİM Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) ihracat eğitim seferberliği başlattık, buna da iddialı olarak Erzurum'dan başladık. Her 3-4 haftada bir Türkiye'nin ihracatta öne çıkan illerinde o ildeki ihracatçıları destekleyerek ekonomiye yeni ihracatçı kazandırmak adına program ve projeler yürütüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda ihracatçıyı desteklemek adına KOSGEB'den yeni destek paketlerinin devreye gireceğini vurgulayan Alkin, böylece ihracatçı firma sayısını artırıp ihracatta sürdürebilirliği hedeflediklerini kaydetti.

Alkin, TİM çatısı altında 2019 yılında yenilikçilik ve sürdürebilirlik boyutunda ihracat için yapılması gereken her şeyi devreye soktuklarını anlatarak, Türkiye ihracatı ve ekonomisinin iyi seviyelerde olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisi için ihracatın önemine işaret eden Alkin, şöyle konuştu:

"TİM olarak '5G' dediğimiz kavram GSM ya da telefon sistemi gibi akla geliyor ama bundan kasıt güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü alt yapı ve ihracat ekosistemi ile güçlü insan kaynakları. Türkiye ekonomisinin ihracatla yükselmesi anlamında 5 temel alanda strateji oluşturuldu, bu bizim misyonumuzdur, vizyonumuz ise dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir."

- "İhracatta mart ayı verileri de iyi gidiyor"

Çin ile ABD arasında bütün dünyanın takip ettiği bir ticaret savaşı yürütüldüğünü ifade eden Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önemli ihracat pazarı konumunda olan AB ile ilgili olarak İngiltere'nin AB projesinden ayrılması anlamına gelen 'brexit' tartışmaları gibi bir sürü olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu yıl ülkeler küresel büyüme ve küresel ticarette 2018'e göre tempo kaybıyla 2019'a girmiş durumda. Bu tempo kaybına rağmen Türkiye'nin ocak ve şubat aylarında Cumhuriyet tarihi rekorlarını daha üst seviyelere çıkarması önemli başarıdır. Mart ayı verileri de iyi gidiyor. Türkiye 2018'de nasıl Cumhuriyet tarihi aylık ve yıllık ihracat rekoru kırdıysa 2019'da da küresel ticaret ne kadar sıkışırsa sıkışsın bu rekorları kırmaya devam edecek. "

Alkin, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon KOBİ, 83 bin de ihracatçı firma olduğunu aktardı.

En büyük hedeflerinin ihracatçı firma sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"TİM olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracat Seferberliği' eğitim programı düzenleyip bölgedeki girişimcileri ihracata özendirmek ve sektöre kazandırmak adına eğitim veriyoruz. Türkiye'de 4 milyon KOBİ olduğunu dikkate alırsak bölgedeki ihracatçı firma sayımızı ilk etapta yüzde 25, ardından yüzde 50 artırıp böylece Türkiye'nin ihracatçı firma sayısını en kısa zamanda önce 100 bine, 2023'te 200 bine, 2030'da da 400 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

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