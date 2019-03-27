İLHAMİ ERKILIÇ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, "TİM olarak '5G' dediğimiz kavram GSM ya da telefon sistemi gibi akla geliyor ama bundan kasıt güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü alt yapı ve ihracat ekosistemi ile güçlü insan kaynakları. Türkiye ekonomisinin ihracatla yükselmesi anlamında 5 temel alanda strateji oluşturuldu, bu bizim misyonumuzdur" dedi. Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin 2019 yılını ihracatta seferberlik ve ihracatta sürdürebilirlik yılı olarak ilan ettiğini söyledi. Türkiye'nin ihracatını desteklemek için tüm dijital imkanları kullandıkları süreci başlattıklarını aktaran Alkin, "Aynı zamanda Türkiye genelinde TİM Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) ihracat eğitim seferberliği başlattık, buna da iddialı olarak Erzurum'dan başladık. Her 3-4 haftada bir Türkiye'nin ihracatta öne çıkan illerinde o ildeki ihracatçıları destekleyerek ekonomiye yeni ihracatçı kazandırmak adına program ve projeler yürütüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda ihracatçıyı desteklemek adına KOSGEB'den yeni destek paketlerinin devreye gireceğini vurgulayan Alkin, böylece ihracatçı firma sayısını artırıp ihracatta sürdürebilirliği hedeflediklerini kaydetti. Alkin, TİM çatısı altında 2019 yılında yenilikçilik ve sürdürebilirlik boyutunda ihracat için yapılması gereken her şeyi devreye soktuklarını anlatarak, Türkiye ihracatı ve ekonomisinin iyi seviyelerde olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi için ihracatın önemine işaret eden Alkin, şöyle konuştu: "TİM olarak '5G' dediğimiz kavram GSM ya da telefon sistemi gibi akla geliyor ama bundan kasıt güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü alt yapı ve ihracat ekosistemi ile güçlü insan kaynakları. Türkiye ekonomisinin ihracatla yükselmesi anlamında 5 temel alanda strateji oluşturuldu, bu bizim misyonumuzdur, vizyonumuz ise dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir." - "İhracatta mart ayı verileri de iyi gidiyor" Çin ile ABD arasında bütün dünyanın takip ettiği bir ticaret savaşı yürütüldüğünü ifade eden Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü: