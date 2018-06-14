"Türkiye ikinci çeyrekte de büyümesine devam edecek"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin 2018'in ikinci çeyreğinde de büyümesine devam edeceğini belirterek, "Bu noktada özellikle 24 Haziran çok önemli. Bu seçimi, alelade bir seçim olarak, bir sıradan milletvekili seçimi olarak görmemek lazım. 24 Haziran Türkiye'nin bugüne kadar ki kazanımlarının devamını ve yönünü belirleme noktasında çok önem arz ediyor." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odalarının önemine inananlardan olduklarını belirtti.

Ülkenin reform paketlerini oluştururken reel sektörle birlikte çalışıp, istişare ettiklerini anlatan Tüfenkci, her zaman önemsedikleri en önemli yerin reel sektör olduğunu dile getirdi.

Bakan Tüfenkci, bütün engellemelere, menfi çabalara rağmen Türkiye'nin geçen yıl muhteşem bir büyüme rakamı yakaladığını hatırlatarak, bu senenin ilk çeyreğinde de 7,4 büyüdüğünü ve bu rakamların aklında soru işaretleri bulunanlara önemli bir cevap olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 2018'in ikinci çeyreğinde de büyümesine devam edeceğini anlatan Tüfenkci, "Bu noktada özellikle 24 Haziran çok önemli. Bu seçimi, alelade bir seçim olarak, bir sıradan milletvekili seçimi olarak görmemek lazım. 24 Haziran Türkiye'nin bugüne kadar ki kazanımlarının devamını ve yönünü belirleme noktasında çok önem arz ediyor." diye konuştu.