FİNANS

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın Afrika kıtasına uçuşlarının artışına paralel olarak kıta ile ticaret hacmi 20 milyar dolara yükselirken, milli havayolu şirketi de kıta genelinde 7 ayda yolcu sayısı rekor düzeyde artarak 2 milyona ulaştı.  Türkiye ile Afrika arasında çoğunluğu kıtanın kuzeyi olmak üzere 9 yılda toplam 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Türk müteahhitleri de Afrika'da 17 yıl önce 769 milyon dolar tutarında proje üstlenilirken şu an ise müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları da aştı.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmine THY dopingi

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Ağustos(DHA)-Türk Hava Yolları'nın Afrika kıtasına uçuşlarının artışına paralel olarak kıta ile ticaret hacmi 20 milyar dolara yükselirken, milli havayolu şirketi de kıta genelinde 7 ayda yolcu sayısı rekor düzeyde artarak 2 milyona ulaştı.

Türkiye ile Afrika arasında çoğunluğu kıtanın kuzeyi olmak üzere 9 yılda toplam 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Türk müteahhitleri de Afrika'da 17 yıl önce 769 milyon dolar tutarında proje üstlenilirken şu an ise müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları da aştı. Türk iş dünyasının kıtaya istihdam katkısı ise 75 binleri de geçti. Türkiye, 16 yıl önce başlattığı "Afrika açılımı"nda kıtada dış ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye'nin Afrika kıtası ile ticaretindeki artış Türk Hava Yolları'nın kıta genelinde yaptığı seferlerle paralel büyürken milli hava yolu şirketi son olarak Nijerya'nın Port Harcourt şehrini uçuşlara başlamasıyla Afrika'da 56. destinasyona ulaştı. THY'nin yeni noktalara uçuşlarının başlaması Afrika'da iş yapan Türk şirketlerinin sayılarını artıracak.

THY 2 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Türk Hava Yolları Afrika kıtasında ocak-temmuz döneminde 2 milyon yolcuya ulaşırken doluluk oranları da yüzde 75,4 oldu.Milli havayolu şirketinin özellike kargo ve posta taşımacılığı da yüzde 8,8 artışla 74 bin 388 tona yükseldi.THY, Afrika'da yeni başlayacağı seferlerle yüzde 15 kapasite artışı gerçekleştirecek. THY'nin Afrika kıtasında taşıdığı yolcu sayısı dış hatlarda tüm yolcu toplamının yüzde 8'ini oluşturuyor. Bölgesel gelir dağılımının da yüzde 10'unu oluşturuyor.

YILIN İLK YARISINDA AFRİKA UÇUŞLARINDA 3,2 MİLYAR TL GELİR

Türk Hava Yolları, Afrika kıtasında ocak-haziran dömeninde 3 milyar 212 milyon TL yolcu ve kargo gelirleri elde etti. THY Avrupa kıtasında aynı dönemde 9 milyar 109 milyon TL, Uzakdoğu da 8 milyar 297 milyon TL, Ortadoğu da 3 milyar 723 milyon TL, Amerika kıtasında ise 4 milyar 996 milyon olmak üzere yurt dışı gelirleri 29 milyar 337 milyon TL oldu.Yurt içinde ise yolcu ve kargo gelirleri 3 milyar 175 milyon oldu.(Fotoğraflı)

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