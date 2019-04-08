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Türkiye ile Bolivya arasındaki ticaret ivme kazanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Bolivya ile Türkiye arasında son yıllarda artan üst düzey ilişkiler iki ülkenin dış ticaret rakamlarına da yansıdı - Dış ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 113 milyon dolara yaklaştı - Türkiye'nin 2018'de gerçekleştirdiği 21 milyon dolar civarındaki ihracatta tatlı bisküvi ve gofretler ile elektrik iletkenleri ilk sıralarda yer aldı - Bolivya'dan aynı yıl gerçekleştirilen 92 milyon dolarlık ithalatın 89,6 milyon dolarını mücevherci eşyası ve aksamı oluşturdu

Bolivya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi, son yıllarda ilişkilerin ivme kazanmasının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak yaklaşık 113 milyon dolara yükseldi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek, Ankara'da temaslarda bulunacak olması iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini gündeme getirdi.

AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, Morales'in ziyareti Bolivya'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Konuk Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası konuların da ele alınacağı öngörülüyor.

Gelecek yıl Türkiye ile Bolivya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılının kutlanacak olması da ziyarete ayrı bir anlam katıyor.

- Dış ticaret hacmi yüzde 19 arttı

Türkiye-Bolivya arasındaki temaslar, coğrafi uzaklık ve farklı dış politika öncelikleri nedeniyle sınırlı kalsa da son yıllarda ilişkilerde ivmelenme görüldü.

Söz konusu ivmelenmede Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası kapsamında Bolivya'yla temasları artırması etkili olurken, bu kapsamda geçen yıl Bolivya'da büyükelçilik açıldı, Serap Özcoşkun da Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Taraflar arasında dış ticaret hacmi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112 milyon 633 bin dolara ulaştı. İhracat, 2018 sonu itibarıyla yaklaşık 21 milyon dolar, ithalat da 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta tatlı bisküvi ve gofretler 2,4 milyon dolar, elektrik iletkenleri, teller ve fiber optik kablolar 2 milyon dolar, buzdolabı ve dondurucu da 1,3 milyon dolarla ilk sıralarda yer aldı.

Bolivya'dan gerçekleştirilen ithalatta ise 89,6 milyon dolarla mücevherci eşyası ve aksamı başı çekti.

İki ülke arasındaki imzalanan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması 2013'te, Vize Muafiyeti Anlaşması 2001'de yürürlüğe girerken, her iki anlaşma da ilişkilerin gelişimi açısından zemin oluşturdu.

Ticari ilişkilerdeki gelişmeye karşın diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi coğrafi uzaklık nedeniyle iş adamlarının karşılıklı ziyaretlerinin yeterince sık olmaması ve navlun fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bölge ülkeleriyle rekabet ile lojistik açısından karşılaşılan dezavantajlar, Bolivya pazarıyla ilgili başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

- Zengin doğal gaz ve maden yataklarına sahip

Doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke konumunda bulunan Bolivya'da verimli kalay, çinko, gümüş ve altın madenleri ile doğal gaz ve petrol yatakları bulunuyor. Bolivya, stratejik bir maden olarak kabul edilen ve elektrik bataryalarının temel ham maddesi olan lityumun dünyadaki rezervlerinin yüzde 60'tan fazlasını elinde tutuyor.

Doğal gaz ihracatı, ülkenin toplam ihracat gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını karşılarken, doğal gaz üretimi ve buna paralel olarak gelirlerdeki artış ülkenin ekonomik büyümesine olumlu etki ediyor.

Öte yandan Brezilya ve Arjantin ile imzalanan doğal gaz anlaşmaları da son yıllarda ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladı. Bu kapsamda 2017'de yüzde 4,2 büyüyen, 2018'de yüzde 4,3 büyüdüğü tahmin edilen Bolivya'nın bu yıl yüzde 4,2 büyüyeceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Bolivya-Türkiye ilişkileri

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