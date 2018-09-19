Türkiye ile Brezilya arasında uçuşa elverişlilik anlaşması

Türkiye ile Brezilya arasında uçuşa elverişlilik süreçlerinde karşılıklı tanıma ve sivil havacılıkta iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından Brezilya'da düzenlenen Dünya Havacılık Forumu (IWAF/4) kapsamında, Türkiye ve Brezilya sivil havacılık otoriteleri bir araya gelerek, sivil havacılığın çeşitli konularında iş birliği içeren geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Brezilya'nın sivil havacılık kurumu ANAC'ın Başkanı Jose Ricardo Pataro Botelho De Queiroz ve Türkiye SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında uçuşa elverişlilikle ilgili süreçleri karşılıklı tanıma ve ilgili otorite tarafından sertifikalandırılmış ürünlerin kabul onayını kolaylaştırma konularında anlaşma sağlandı.

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Havacılık ürünlerinin başlangıç ve sürekli uçuşa elverişlilik süreçlerinde iş birliği ve karşılıklı yardımlaşmayı içeren anlaşma kapsamında aynı zamanda veri ve bilgilerin değişimi ve kullanımında iş birliği yapılarak, karşılıklı ziyaret ve düzenlenecek eğitimlerle meslek profesyonelleri, örgütlenme yapısı ve mevzuatı hakkında bilgi değişimi sağlanacak.