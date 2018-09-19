Türkiye ile Brezilya arasında uçuşa elverişlilik anlaşması

Türkiye ile Brezilya arasında uçuşa elverişlilik süreçlerinde karşılıklı tanıma ve sivil havacılıkta iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından Brezilya'da düzenlenen Dünya Havacılık Forumu (IWAF/4) kapsamında, Türkiye ve Brezilya sivil havacılık otoriteleri bir araya gelerek, sivil havacılığın çeşitli konularında iş birliği içeren geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.
Brezilya'nın sivil havacılık kurumu ANAC'ın Başkanı Jose Ricardo Pataro Botelho De Queiroz ve Türkiye SHGM Genel Müdür Yardımcısı Can Erel tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla iki ülke arasında uçuşa elverişlilikle ilgili süreçleri karşılıklı tanıma ve ilgili otorite tarafından sertifikalandırılmış ürünlerin kabul onayını kolaylaştırma konularında anlaşma sağlandı.
- İlk ortak çalışma 2019'da Türkiye'de
Havacılık ürünlerinin başlangıç ve sürekli uçuşa elverişlilik süreçlerinde iş birliği ve karşılıklı yardımlaşmayı içeren anlaşma kapsamında aynı zamanda veri ve bilgilerin değişimi ve kullanımında iş birliği yapılarak, karşılıklı ziyaret ve düzenlenecek eğitimlerle meslek profesyonelleri, örgütlenme yapısı ve mevzuatı hakkında bilgi değişimi sağlanacak.
Bu çerçevede, her iki ülkenin hava aracı üreticilerinde görev yapan sertifikasyon uzmanlarının katılacağı ve Brezilya hava aracı sertifikasyonunda elde edilen bilgi, deneyim ve alınan derslerin paylaşılacağı bir çalıştayın, ilk ortak çalışma olarak gelecek yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de düzenlenmesine karar verildi.
İmzalanan mutabakat zaptında ayrıca havacılık emniyeti konularında da iş birliğinin yanı sıra iletişim geliştirme hedefi yer aldı.
- Forumda İstanbul Yeni Havalimanı tanıtıldı
"Havacılığın Gelişimi İçin Yatırım Teşviki" temasıyla düzenlenen forumda, ICAO üyesi ülkelere İstanbul Yeni Havalimanı'nın tanıtımı da gerçekleştirildi.
İGA Genel Müdür Yardımcısı Melih Mengü tarafından yapılan tanıtımının ardından havacılık altyapı yatırımlarındaki fırsatlar ve zorluklar, projenin yatırım süreci ile bu süreçte tarafların yaklaşımları değerlendirildi.
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