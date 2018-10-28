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Türkiye ile Brunei arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bu anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzeltecektir"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Brunei İletişim Bakanlığı arasında "Hava Ulaştırma Anlaşması" imzalandı.

Grand Tarabya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Brunei İletişim Bakanı Abdul Mutalib Yusuf arasında basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme sonrası imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Turhan, bugün, Türkiye ile Brunei'yi birbirine daha da yakınlaştıracak olan Hava Ulaştırma Anlaşması'nı imzaladıklarını söyledi.

Turhan, "2015'te paraf edilen bu anlaşmanın bugün burada imzalanmasıyla Brunei ile olan sivil havacılık ilişkilerimiz yasal bir zemine kavuşacaktır. Bu anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzeltecektir." diye konuştu.

Gelecek dönemde ülkeler arası ilişkileri daha da artıracaklarını ifade eden Turhan, imza töreni öncesindeki görüşmelerinde ikili ilişkileri geliştirmek için neler yapabileceklerini ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Konuk Bakan Yusuf da yarın İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katılacağını belirterek, Türkiye'de olmaktan ve kendilerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
anlaşma Brunei havacılık ulaştırma ve altyapı bakanı

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