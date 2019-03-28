Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geleceği  tartışıldı

ULUSLARARASI İTHALAT FUARI

2019’un Kasım ayında Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek olan ‘Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na da katılacaklarını belirten Kolbaşı, "O bölgede olmak, orada ihracatı artırmak önemli. Biz de DEİK olarak, geçen seneki fuarın hemen başlangıcında 40’tan fazla toplam cirosu 1 milyar doların üzerinde olan Çinli firmalarla Türk firmalarını sayın bakan yardımcımızla bir araya getirdik. Etkili akılda kalıcı bir toplantı yaptık” dedi.

“TÜRKİYE İLE ÇİN ÖZELİNDE ORTAK HEDEF”

Seminerde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de İstanbul ve Türkiye olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı. Gültekin, şöyle konuştu:

"Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirme konusuna kararlıyız. Çünkü her iki ülkenin lideri bir strateji ve bir hedef ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bir kuşak bir yol ve çeşitli ziyaretler vesilesiyle, iki ülkenin hedeflerini oluşturdular. Bizlere düşen bu hedefler doğrultusunda kapasiteleri doğru kullanarak, işbirliğini geliştirmek. İstanbul Valiliği olarak bizim dünyada 4 kardeş şehrimiz var. Bunlardan bir tanesi Çin’in Huandong eyaleti. Dolayısıyla biz Çin’i ve Çin’in tüm bölgelerini çok önemsiyoruz. Tüm bölgeleriyle ilişki kurmaya hazırız ve istekliyiz. İki Çin Havayolu şirketinin doğrudan uçuşa başlıyor olması, bir tanesinin başlamış, diğerinin de önümüzdeki ay itibariyle başlamış olmasından çok memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu hem turizm hem de ulaşımdaki kolaylık nedeniyle ticari ve yatırım ilişkilerimizi geliştirecektir diye düşünüyorum” dedi.