Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında devam eden tahkim sürecinin sonlandırılacağı ve TürkAkım projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde, Avrupa'ya uzanacak hattın kara bölümündeki inşaat için Türk hükümetinden yetkililer ile protokol imzalandığı belirtildi.

Protokole ek olarak, Gazprom ve BOTAŞ arasında, hattın inşasına yönelik adımların atılmasını sağlayacak şartların belirlendiği bir anlaşmaya da imza atıldığı vurgulanarak, anlaşmaya göre, hattın kara kısmının inşası için TürkAkım Gaz Taşıma AŞ adlı ortak bir girişim kurulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom Export’un, Türk tüketicisine tedarik edilen Rus doğalgazının fiyatına ilişkin devam eden tahkim anlaşmazlığının, mahkeme dışı çözümüne ilişkin belgeler imzaladığı ve tahkim sürecinin yakın bir gelecekte sonlandırılacağı ifade edildi.