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Türkiye ile Gazprom'dan "TürkAkım" ve "doğalgaz" anlaşmaları

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 23:07 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında devam eden tahkim sürecinin sonlandırılmasına ve TürkAkım'ın ikinci hattına ilişkin anlaşmalar imzalandı

Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında devam eden tahkim sürecinin sonlandırılacağı ve TürkAkım projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde, Avrupa'ya uzanacak hattın kara bölümündeki inşaat için Türk hükümetinden yetkililer ile protokol imzalandığı belirtildi.

Protokole ek olarak, Gazprom ve BOTAŞ arasında, hattın inşasına yönelik adımların atılmasını sağlayacak şartların belirlendiği bir anlaşmaya da imza atıldığı vurgulanarak, anlaşmaya göre, hattın kara kısmının inşası için TürkAkım Gaz Taşıma AŞ adlı ortak bir girişim kurulacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, BOTAŞ ve Gazprom Export’un, Türk tüketicisine tedarik edilen Rus doğalgazının fiyatına ilişkin devam eden tahkim anlaşmazlığının, mahkeme dışı çözümüne ilişkin belgeler imzaladığı ve tahkim sürecinin yakın bir gelecekte sonlandırılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen tahkim süreci için anlaşmaya varıldığını belirterek, “2015-2016 yılındaki doğal gaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce hazinemize alıyoruz.” demişti.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BOTAŞ doğalgaz enerji Gazprom rusya TürkAkım

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