"Türkiye ile gümrük iş birliğini daha da artırmak istiyoruz"

VOLKAN KAŞİK - Güney Kore Gümrük İdaresi Dış İlişkiler Direktörü Jea Ho Jung, "Türkiye ve Kore, çok ciddi ve güçlü ilişkileri olan iki ülke. Bu durum aynı zamanda gümrüğe de yansımış vaziyette. Dolasıyla biz gümrük alanındaki iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek ve artırmak istiyoruz." dedi.

Jea Ho Jung, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı için geldiği Malatya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özellikle gümrük faaliyetleri çerçevesinde dünyanın yeni teknolojilere ve sistemlere doğru ilerlediğini belirten Jea Ho Jung, bu kapsamda Malatya'da gerçekleştirilen konferansın çok verimli geçtiğini söyledi.

Jea Ho Jung, konferansın bu yıl Malatya'da gerçekleştirilmesinin iyi bir tercih olduğunu aktararak, kentin yeni teknolojilerin yayılması konusunda önemli bir üs teşkil edebileceğini bildirdi.

Dün resmi açılışı gerçekleştirilen konferansta Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile ikili görüşme yaptığını dile getiren Jung, şöyle devam etti: