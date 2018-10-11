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"Türkiye ile gümrük iş birliğini daha da artırmak istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Güney Kore Gümrük İdaresi Dış İlişkiler Direktörü Jea Ho Jung: - "Türkiye ve Kore, çok ciddi ve güçlü ilişkileri olan iki ülke. Bu durum aynı zamanda gümrüğe de yansımış vaziyette. Dolasıyla biz gümrük alanındaki iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek ve artırmak istiyoruz. Bu çerçevede yıl içerisinde, önümüzdeki aylarda iki gümrük idaresi başkanının bir araya gelmesi planlanıyor" - "Türk gümrük idaresinin iş adamlarına, ticaret camiasının diğer paydaşlarına her zaman ciddi bir destek verdiğini görüyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir örnek. Kore gümrük idaresi olarak, özellikle gümrük idaresinin iş dünyasına verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum" - "İki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı artırmaya yönelik her türlü iş birliğini yapmaya hazırız"

VOLKAN KAŞİK - Güney Kore Gümrük İdaresi Dış İlişkiler Direktörü Jea Ho Jung, "Türkiye ve Kore, çok ciddi ve güçlü ilişkileri olan iki ülke. Bu durum aynı zamanda gümrüğe de yansımış vaziyette. Dolasıyla biz gümrük alanındaki iş birliğimizi daha da kuvvetlendirmek ve artırmak istiyoruz." dedi.

Jea Ho Jung, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı için geldiği Malatya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özellikle gümrük faaliyetleri çerçevesinde dünyanın yeni teknolojilere ve sistemlere doğru ilerlediğini belirten Jea Ho Jung, bu kapsamda Malatya'da gerçekleştirilen konferansın çok verimli geçtiğini söyledi.

Jea Ho Jung, konferansın bu yıl Malatya'da gerçekleştirilmesinin iyi bir tercih olduğunu aktararak, kentin yeni teknolojilerin yayılması konusunda önemli bir üs teşkil edebileceğini bildirdi.

Dün resmi açılışı gerçekleştirilen konferansta Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile ikili görüşme yaptığını dile getiren Jung, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Kore, çok ciddi ve güçlü ilişkileri olan iki ülke. Bu durum aynı zamanda gümrüğe de yansımış vaziyette. Dolasıyla biz gümrük alanındaki işbirliğimizi daha da kuvvetlendirmek ve artırmak istiyoruz. Bu çerçevede yıl içerisinde önümüzdeki aylarda iki gümrük idaresi başkanının bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca Kore Gümrük İdaresi olarak Dünya Gümrük Örgütü'nün yürütmekte olduğu faaliyetleri, kapasite geliştirme programlarını her zaman desteklemek istiyoruz. Bu noktada Türkiye'de açılan bir direktörlük pozisyonu için adayımız var. Bu konuyu bakan yardımcımızla görüştük."

- "Her türlü iş birliğini yapmaya hazırız"

Jea Ho Jung, Türkiye ile Güney Kore arasında güçlü ilişkilerin bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kore arasında gümrük ve ticaret alanında çok önemli ilişkiler var. Bunların ticareti kolaylaştırma anlamında iki ülke arasında imzalanmış olan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yürütüldüğünü görüyoruz. Bu noktada Türk gümrük idaresinin iş adamlarına, ticaret camiasının diğer paydaşlarına her zaman ciddi bir destek verdiğini görüyoruz, bu bizim için son derece önemli bir örnek. Kore Gümrük İdaresi olarak, özellikle gümrük idaresinin iş dünyasına verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Bu noktada iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı artırmaya yönelik her türlü iş birliğini yapmaya hazırız."

Türkiye'ye ve yetkililere bu güzel ve önemli konferansa ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Jea Ho Jung, kendisine gösterilen yakın ilgi karşısında da memnun kaldığını sözlerine ekledi.

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