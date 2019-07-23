Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni yola çıktı

Son yıllarda daha da önem kazanan demir yolu sektörüne küresel ölçekte büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Uygun, "Uzak Doğu'dan Avrupa'nın batısına kadar uzanan demir yolu ulaşım ağının orta koridorunda yer alan ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan önderliğinde demir yollarımıza önem verilmektedir." dedi.

Törende konuşan Uygun, İstiklal Mücadelesi'nde tarihi kararların alındığı Erzurum Kongresi'nin 100. yılında tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek Türkiye ile dost ülke Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni uğurlama törenine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demir Yolları Genel Müdürü David Peradze, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkilileri ve Erzurum protokolünün katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Uygun, son 16 yılda demir yollarına 131 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını belirterek bu yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı tren projeleri başta olmak üzere mevcut hatların yenilenmesinden elektrikli ve sinyalli hale getirilmesine kadar çok önemli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Demir yolu ağının genişletilmesinin yanı sıra doğudan batıya kesintisiz demir yolu ulaşımın sağlanması ve demir yolu taşıma payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığına da işaret eden Uygun, şöyle konuştu:

"Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu projesinin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. 2017 yılında hizmete açılan bu hat üzerinden bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında yük taşımacılığı yapıldı. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan dost ve kardeş ülke Gürcistan Demir Yolu İdaresi ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrası 17 Haziran'da iş birliği anlaşması imzaladık. Uğurladığımız ihracat treni de bu anlaşmanın somut sonucu ve ilk meyvesidir."

- "Tren Türkiye ile Gürcistan arasında işletilecek ilk ihracat treni olma özeliği taşıyor"