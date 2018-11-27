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"Türkiye ile Hollanda tarımda iş birliğiyle ciddi netice alabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 16:23 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "(Hollanda ile) Birbirimizden alabileceğimiz çok fazla şey var. Onların bu alanlarda (tarım ve hayvancılıkta) ciddi deneyimleri var, bizim büyük bir yetkinliğimiz, önemli bir iş gücümüz ve verimli topraklarımız var" - "Dolayısıyla karşılıklı faydayı gözeterek ve karşılıklı iş birliği ile bu alanlarda önemli neticeler ortaya çıkacağını ben yürekten inanıyorum" - DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin: - "Bugün, Türk tarımına katkı sağlamak, Hollandalı firmalara da Türkiye açılımları noktasında katkı sunmak noktasında hep bir araya gelmiş bulunuyoruz." - Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Vekili Sylvia Deepen: - "ABD'den sonra dünyada tarım ürünleri ihracatında en büyük ikinci ülkeyiz. Sektörün gücü inovasyondan, sürekli kendini yenilemesinden ve kendini yeniden keşfetmesinden geliyor"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hollanda'nın tarım ve hayvancılıkta ciddi deneyimleri, Türkiye'nin ise büyük bir yetkinliği, önemli bir iş gücü ve verimli toprakları olduğunu belirterek, "Dolayısıyla karşılıklı faydayı gözeterek ve karşılıklı iş birliği ile bu alanlarda önemli neticeler ortaya çıkacağını ben yürekten inanıyorum." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hollanda İş Konseyi tarafından, iki ülkenin tarım ve hayvancılıkta yatırımcılarını ve paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kacır, milli teknoloji seferberliğiyle yüksek teknolojili üretim noktasında gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsederek, yüksek katma değerli ürünlerin milli ve özgün üretimine vurgu yaptıklarını söyledi.

"Hem sanayimizin, hem tarımımızın, hem de tüm sosyal alanlardaki dijital dönüşümü çok önemsiyoruz." diyen Kacır, bu dijital dönüşümü milli ve özgün kaynaklarla gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kacır, "Artık hazır çözümlerle refah artışı sağlama dönemini geride bıraktığımıza inanıyoruz. Hem üniversitelerimizin yetkinlikleri, hem genç nüfusumuz, hem de iş dünyamızın kazandığı küresel deneyim artık buna imkan veriyor." diye konuştu.

Hollanda ile, Hollanda gibi dost ülkelerle çok yoğun iş birlikleri ve iletişim içerisinde bu işleri başarabileceklerine inandıklarını dile getiren Kacır, "Birbirimizden alabileceğimiz çok fazla şey var. Onların bu alanlarda ciddi deneyimleri var, bizim büyük bir yetkinliğimiz, önemli bir iş gücümüz ve verimli topraklarımız var. Dolayısıyla karşılıklı faydayı gözeterek ve karşılıklı iş birliği ile bu alanlarda önemli neticeler ortaya çıkacağını ben yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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- "Bu program, ülkeler arası ticari ilişkilere katkı sağlayacak"

Kacır, milli teknoloji hamlesini sadece teknolojinin milli ve özgün olarak geliştirmesi noktasında yapmadıklarını belirterek, kendi değer yargılarını öne çıkarmanın, sadece kar odaklı işleri önceliğe almamanın öneminden bahsetti.

"İnsanlığa ve çevreye duyarlı, faydalı işleri ancak, hayata geçirebiliriz." diyen Kacır, bu anlamda işlerini tanımlarken küresel kalıcı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Kacır, tarımda önemli meydan okumalar olduğunu, tatlı su kaynaklarını etkili kullanmaları gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halihazırda tarım arazilerinin kullanımında limitlere dayanmış durumdayız. Dolayısıyla bu arazileri etkin ve verimli şekilde kullanmalıyız ve bir yandan da küresel ısınma, iklim değişiklikleri, bambaşka sorunları peşi sıra önümüze getiriyor. Bizim her ne yapıyorsak, insanlık yararına sürdürülebilir bir kalkınma hedefi doğrultusunda yapıyor olmamız lazım. Ben eminim bugün konuşmacılarımızdan bu konuda çok kıymetli şeyler dinleyeceğiz. Türkiye-Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin kuvvetlenmesine vesile olacağına inanıyorum bu programın."

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- "Türk tarımına katkı sağlamak adına etkinliği düzenliyoruz"

DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin, 400 yılı aşkın süredir kesintisiz ve hep ileriye giden bir şekilde devam eden iki ülke ilişkilerinde kısa bir süre de olsa yaşanan inişli-çıkışlı dönem sonrası her şeyin normalleşmeye başladığını söyledi.

Böyle bir dönemde bu etkinliği düzenlemenin öneminden bahseden Özyeğin, ülkeler arası bu diyaloğun, birlikteliğin, iş birliği fırsatlarının artarak sürmesi noktasında, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların bir daha yaşanmayacağına inandıklarını bildirdi.

Özyeğin, her ne olursa olsun iş dünyası arasındaki ilişkileri durmaksızın sürdürme noktasında kararlı olduklarını kaydederek, "Dışişleri noktasındaki herhangi bir gelişmeye bakmaksızın bu diyaloğumuzu sürdürmeyi yeğledik. Ancak ne güzel ki tekrar büyükelçilerimizin atanması sonrası ilişkilerin tam bir normalleşmeye gidiyor olması noktasında bu güzel etkinlikte birlikteyiz." dedi.

Gelecek hafta Hollanda'nın en büyük iş grubu ile birlikte DEİK Türkiye-Hollanda İş Konseyi tarafından toplantı düzenleneceğini ifade eden Özyeğin, bu toplantıda Türkiye'deki yakın gelişmelerin Hollandalı yatırımcılara ve şirketlere anlatılacağını ve Türkiye'nin yeniden hatırlatılacağını söyledi.

Özyeğin, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, bugünkü etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler noktasında Türkiye'nin en fazla neye ihtiyacı var ve Hollanda'nın en ileri olduğu konuları bir noktada buluşturmaya çalıştık. Ülkemizin en fazla ihtiyacı olan şeylerin başında tarım alanındaki dünyadaki inovasyon, yenilikler ve akıllı üretim noktasındaki gelişmelerden haberdar olması çok kritik. Hollanda ise bu konuların öncüsü olarak birçok örneği barındıran, en iyi örnek, mükemmel örnek diyebileceğimiz bir noktada. Bugün burada inşallah Türk tarımına katkı sağlamak, Hollandalı firmalara da Türkiye açılımları noktasında katkı sunmak noktasında hep bir araya gelmiş bulunuyoruz."

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- "Hollanda tarım ürünleri ihracatında dünya ikincisi"

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolos Vekili Sylvia Deepen, endüstri ve tarımın ülkelerin lokomotif sektörlerden olduğunu belirterek, bu sektörlerde sınırları aşan iş birliğinin önemine değindi.

Gıda güvenliği, sürdürülebilir kaynak kullanımı, biyoçeşitlilik, hayvanların ve insanların esenliği konularının arz ettiği önemden bahseden Deepen, Hollanda'da bu konulara verdikleri önemi anlattı.

Deepen, Hollanda'nın coğrafi açıdan küçük bir ülke olmasına rağmen tarımda büyük bir ülke olduklarını kaydederek, "ABD'den sonra dünyada tarım ürünleri ihracatında en büyük ikinci ülkeyiz. Sektörün gücü inovasyondan, sürekli kendini yenilemesinden ve kendini yeniden keşfetmesinden geliyor." dedi.

Küçük bir ülke oldukları için arazilerinin sınırsız olmadığını ifade eden Deepen, büyükşehirlerin çok yakınlarında bile tarım arazilerinin bulunduğunu aktardı

Deepen, hem tüketicilerin hem de ilgili denetleme kuruluşlarının tarım alanları ile ilgili sürekli gözlem yapabildiği belirterek, şu şekilde devam etti:

"Toplum, problemin bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olmayı tercih ediyor. Şirketler, müşterilerinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğu konusunda önemli araştırmalar yapılıyor. Fosil enerji kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerjiye yoğunlaşılması konularını önceleyen şirketler, tamamen otonom teknolojiler kullanıyor tarım ve hayvancılıkta."

Deepen, inovasyonun, Hollanda'da küçük ve orta ölçekli şirketlerin kullanımına sunulduğunu kaydederek, bu konunun sağladığı avantajlardan bahsetti.

Açılış konuşmaları sonrası gerçekleştirilen iki ayrı panelde tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler ve iş birliği fırsatları ele alındı.

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