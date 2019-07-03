FİNANS

Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari ilişkiler gelişiyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018'de 100 milyon avroyu geçerken, son 9 yıl içinde bu ülkedeki Türk yatırımları da 187 milyon avroya ulaştı

PODGORİCA (AA) - Türkiye ile Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 100 milyon avroyu aşarken son 9 yıl içinde bu ülkedeki Türk yatırımları 187 milyon avroyu buldu.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ Ticaret Odası Başkanı Vlastimir Golubovic ile görüşerek iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Büyükelçi Ozan, Türkiye'nin Karadağ ile son derece iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizerek, Türk yatırımcılara Karadağ'da uzun vadeli yatırımlar yapmaları çağrısında bulundu.

Karadağ Ticaret Odası Başkanı Golubovic de Karadağ'daki "Port of Adria" ve "Tosçelik" gibi büyük Türk firmalarının kapasitelerini genişletmek istediklerine işaret ederek, Türkiye ile iş birliğine daha da güçlenerek devam etmek istediklerini vurguladı.

Karadağ Ticaret Odasının verilerini de paylaşan Golubovic, şunları söyledi:

"Karadağ'ın Türkiye ile ticaret hacmi 2018'de 100 milyon avroyu geçti. Türk firmaları, son 9 yılda Karadağ'a 187 milyon avroluk yatırımlar yaptı. Bunun 54 milyon avroluk bölümü, 2018'de yapıldı. Türkiye bizim beşinci önemli ekonomik ortağımız haline geldi."

Golubovic, Karadağ'ı her yıl ortalama 45 bin Türk turistin ziyaret ettiğini, Karadağ'da kayıtlı 2 bin 282 Türk firmasının bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
187 milyon avro Karadağ türkiye yatırım

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