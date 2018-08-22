Türkiye ile Katar arasındaki dostluk uçak ve yolcu trafiğine de yansıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) - Türkiye-Katar arasındaki iyi ilişkiler, iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiğine de yansıdı. Katar’ın başkenti Doha’dan, Türkiye’deki havalimanlarına bir haftada toplam 90 tarifeli uçuş gerçekleşti.

Katarlılar'ın bayram tatili için Türkiye'ye gelişleri de, uçak şirketlerinin doluluk oranlarına da yansıdı. Doha'dan Türkiye'deki havalimanlarına yönelik uçuşlarda doluluk oranlarında artışlar yaşandı.

Katar ile Türkiye arasında son dönemde önemli bir hava köprüsü kurulurken bazı uçuşlar 300 yolcu kapasiteli geniş gövdeli uçaklarla yapılıyor. Yılın ilk yarısında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artışla 36 bin Katarlı Türkiye’ye geldi.

Kurban Bayramı tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Katarlılar'ın gelişlerinde artışlar yaşandı. Havayolu şirketlerinin doluluk oranları da gelişler nedeniyle yüzde 80'leri geçti.

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Türk Hava Yolları da Atatürk Havalimanı'ndan olmak üzere günde iki kez Doha’ya uçuyor. En fazla uçuşu ise Doha’dan haftada 48 uçuş ile Katar Havayolları yapıyor.

Katar Havayolları; Hatay'a haftada üç sefer, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde üç sefer, Atatürk Havalimanı'na haftada 10 sefer, Adana Havalimanı'na haftada üç sefer, Ankara Esenboğa Havalimanı'na günlük sefer, Antalya'ya haftada iki sefer ve Bodrum'a da haftada iki sefer düzenliyor. Artan ilgiye bağlı olarak iki ülke arasında uçuşların daha da artması bekleniyor.

Yoğun yolcu talepleri nedeniyle özellikle Katarlı şirket bazı seferlerini daha fazla yolcu taşımaya imkan tanıyan 300 yolcu kapasiteli Airbus 330 ve Boeing 777 tipi uçaklarla yapıyor.

Katar Havayolları Ocak-Mayıs döneminde İstanbul Sabiha Gökçen ve Doha arasında yaklaşık 100 bin yolcu taşıyarak geçen yıla göre yolcu sayısını yüzde 40 artırdı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler Katar Havayolları’nın Türkiye’ye artan seferlerine paralel olarak uçuş ekibinde daha çok Türk vatandaşı bulundurmasının da yolunu açtı. Katar Havayolları Türkiye’de zaman zaman Türk kabin görevlisi alımı için de etkinlikler düzenliyor. Katar Havayolları'nda işe giren Türk vatandaşları Doha’ya yerleşiyor.

