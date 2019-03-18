Türkiye ile KKTC arasında turizm alanında iş birliği

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Türkiye ile KKTC'nin el ele vererek Kıbrıs'taki potansiyeli değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "El ele verdiğimiz zaman yapacak çok işimiz, yürüyecek çok uzun yolumuz var." dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) arasında, ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerini ve turist sayısını artırma, yeni destinasyonların açılmasını sağlama, seyahat acentelerine yeni fırsatlar sunma amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Erhürman, turizm konusunda nispeten kısa sürede aslında hiç az sayılamayacak iş yaptıklarını ve kısa sayılamayacak bir yol yürüdüklerini söyledi. Yıllık 960 milyon dolar turizm gelirinden, 25 bin yatak kapasitesinden, 1 milyonun üzerinde konaklayan turistten bahsettiklerini dile getiren Erhürman, "Bu rakamların KKTC ölçeği açısından hiçte azımsanamayacak rakamlar olduğu son derece açık." diye konuştu.

Erhürman, turizmin ülkelerinde öncü sektör olarak görülmesinin ve ekonominin lokomotifi olarak kabul edilmesinin önemli bir nokta olduğunu kaydederek, bu durumun herkesin aynı anda turizme odaklanması sonucunu doğuracağını bildirdi. KKTC'nin turizm açısından zenginliklerinin saymakla kolay kolay tükenmeyeceğini aktaran Erhürman, şu ifadeleri kullandı: "Elbette KKTC, kültür-tarih turizmine açık, kum-deniz-güneş turizmlerine açık, spor, sağlık turizmlerine açık, özel ilgi turizminin tüm alanlarına açık. Bunların hepsine uygun alanları, iklimi ve ortamı olan bir ülke. 'Bunları yeterince değerlendirebiliyor muyuz?' sorusunu çok daha karamsar bir şekilde yanıtlamamak lazım. Çünkü şu ana kadar katettiğimiz yolu görmezden gelmemeliyiz diye düşünüyorum." - "Tam da yürümemiz gereken yolda atılan adımlar" Erhürman, çok yol katettiklerini ancak gastronomi, sağlık, spor ve turizmin tüm alanlarında atabilecekleri çok adımın, kullanabilecekleri potansiyelin bulunduğunu söyledi. Bu potansiyeli kullanmaları gerektiğini dile getiren Erhürman, şöyle devam etti:

"Bu potansiyeli kullanırken Türkiye Cumhuriyeti'ndeki paydaşlarımızla birlikte hareket etmek bizim için son derece önemli. Çünkü söyle söyle, artık sıkıldığımız birtakım sınırlılıklarımız var. Bu sınırlılıklar, bizi hızla yürümeye çalıştığımız noktada zamana zaman kolumuzdan, ayağımızdan, paçamızdan geri çekiyor ama biz buna rağmen bu mücadeleden vazgeçecek değiliz. Bugüne kadar yaptığımızdan çok daha fazlasını yapabilecek hem potansiyele hem de enerjiye sahibiz." Erhürman, Türkiye'den gelen turist sayısının 800 bin olduğunu ve bu alanda da katedecekleri çok yol olduğunu belirterek, bundan sonra Türkiye'deki partnerleri ile çok daha fazla çalışmaları ve iş birliği yapmaları gerektiğini söyledi. Türkiye'deki potansiyelin önemli olduğunu dile getiren Erhürman, "Oraya gelen turistin daha sonra buraya da gelmesi önemlidir. Artık turizmde birçok turistin böyle şeylerden hoşlandığı, bundan keyif aldığı da bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla biz Türkiye'ye kendimizi çok daha fazla tanıtmak, anlatmak durumundayız." dedi.

Erhürman, Türkiye'deki partnerleri ile yapabilecekleri iş birliği sayesinde çok daha fazla kazanabileceklerini, potansiyeli daha fazla değerlendirebileceklerini kaydederek, bu yüzden imzalanan protokolün heyecan verici olduğunu söyledi. İmzalanan protokolün, yürümeleri gereken yolda atılan büyük bir adım olduğunu vurgulayan Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yolu el birliğiyle çok daha hızlı bir şekilde yürüyebileceğimizin bir göstergesidir. Evet, Türkiye'de Kıbrıs'ı görmeyen kalmasın. Türkiye'deki partnerlerimiz ile el ele vererek buradaki potansiyeli değerlendirelim, birlikte kazanalım. El ele verdiğimiz zaman yapacak çok işimiz, yürüyecek çok uzun yolumuz var. Hızlı bir şekilde yürümeye çok müsait bir yolumuz var. Çok ciddi, henüz değerlendiremediğimiz ama az daha çaba ile değerlendirebileceğimiz çok zengin bir potansiyelimiz var. O yüzden çok zamanlı, çok iyi bir iş için bir araya gelmiş oluyoruz." - Bakan Ataoğlu'ndan Türk vatandaşlarına çağrı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den ve Türkiye'ye gelen turistlerden daha fazla ziyaretçi çekebilmek için başlattıkları çalışmalardan bahsetti.

Nisan ayı itibarıyla AnadoluJet'in koyacağı yeni seferlerin ve Alanya-Girne arasındaki gemi seferlerinin daha fazla turist hedeflerine sağlayacağı katkıya değinen Ataoğlu, ülkelerine turizm alanında yapılan yatırımları anlattı. Ataoğlu, Kıbrıs'ın yatak sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydederek, "KKTC'nin doğal güzelliklerini, zenginliklerini, dünyada tek olan tarihi zenginliklerimizi her platformda ön plana atmaya çalışıyoruz." dedi. Bu çalışmalardan bahseden Ataoğlu, dijital alanda etkinliklerini sürdürdüklerini, gelecek ay sonu itibarıyla yapılacak olan iki günlük çalıştay sonrasında ülkeye fenomenleri davet edeceklerini aktardı. Ataoğlu, "Bütün hedefimiz ülkemizde her yıl gelişen turizmin ve yatak sayısının çoğalması sonrasında aynı değerde turist sayısının da yükselmesi ve çoğalması ile ilgilidir. Bizim buna KKTC olarak ihtiyacımız var." diye konuştu. Bu kapsamda yaptıkları çalışmaların sonuçsuz kalmayacağını dile getiren Ataoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ataoğlu, Türkiye'den KKTC'yi ziyaret etmeyen kimsenin kalmaması gerektiğini kaydederek, "Burası, aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini paylaştığımız bir ada. Anavatan Türkiye'de yaşayan bütün kardeşlerimize başka adalara değil, aynı dili, aynı dini paylaştığımız Kuzey Kıbrıs'a gelmeleri için çağrıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı. İlgili operatörler, kuruluşlar, TÜRSAB ve THY ile turist sayısının artırılması konusunda yapabilecekleri faaliyetlerden bahseden Ataoğlu, anavatan Türkiye'de yaşayan herkesin KKTC'yi bir vatanı ve evi olarak görmesi çağrısında bulundu. - "1,2 milyon turistten 800 bini Türk" TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da KKTC'nin şu anki turist potansiyelinden kendilerinin de memnun olmadığını, geçen yıl KKTC'yi ziyaret eden 1,2 milyon turistin 800 bin civarının Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Nüfusu 15 milyonun üzerinde olan İstanbul pazarından dahi yeterli payı almadıklarını dile getiren Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı: "Kıbrıs'ı görmeyen kalmasın sloganıyla yeni bir atılım, yeni bir çalışma içerisine hep birlikte girmemiz gerekiyor. Kıbrıs'ın ekonomisinde turizmin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa TÜRSAB olarak omuz omuza sizlerle yapmaya hazırız. Kıbrıs'ın alamayacağı kadar turist getirmemiz gerekiyor."