Türkiye ile KKTC arasındaki enerji iş birliği genişleyecek

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, "Önümüzdeki dönemde KKTC ve Türkiye arasında enerji konusunda çok daha derin ve geniş kapsamlı ilişkiler oluşturulacağını söylemek mümkün." dedi.

Nami, AA muhabirine, Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol rezervleri hakkında bir şey söylemek için çok erken olduğunu ifade etti.

Denizdeki petrol ve doğal gazın miktarının yanında ulaşılabilirliğinin de önemli olduğunu vurgulayan Nami, şöyle konuştu:

"Henüz daha ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ne de bizde net bir ifade kullanmayı gerektiren veri yok. Ancak özellikle Kıbrıs ile Mısır arasındaki bölgede İsrail'in önemli kaynaklara ulaştığını biliyoruz. Mısır'ın da kendi münhasır ekonomik alanlarında bulduklarını biliyoruz. Dolasıyla Kıbrıs'a ait alanlarda da bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz."

- "TANAP sonrası Türkiye'de doğal gazla ilgili çok ciddi bir potansiyel oluştu"

Türkiye ile KKTC arasında alternatif projelerin yürüdüğüne işaret eden Nami, TANAP sonrası Türkiye'de doğal gazla ilgili çok ciddi bir potansiyel oluştuğunu dile getirdi.