"Türkiye ile Madagaskar gümrükleri arasındaki ilişkileri geliştirmeliyiz"

VOLKAN KAŞİK - Dünyanın dördüncü büyük adası Madagaskar'ın Gümrük İdaresi Başkanı Eric Rabenja, Türkiye ile Madagaskar arasındaki gümrük iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eric Rabenja, AA muhabirine, gümrük alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşandığını dile getirerek, bu kapsamda Malatya'da 9-11 Ekim'de gerçekleştirilen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı'nın çok verimli olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye ve Ticaret Bakanlığı yetkililere kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rabenja, Malatya'da Dünya Gümrük Örgütünün son derece önemli bir toplantısına katıldıklarını ve yeni bilgiler edindiklerini kaydetti.

Rabenja, konferans kapsamında Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile ikili görüşme yapma imkanı bulduğunu belirterek, "İstanbul ve Madagaskar'ın başkenti Antananarivo arasındaki doğrudan uçuşların başlamasıyla, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde de önemli bir aşama katedildi. Dolayısıyla iki ülkenin ticaretini daha da geliştirmek açısından gümrükler alanında bir karşılıklı idari yardım anlaşması imzalanması doğru olacaktır. Önümüzdeki yıl bu anlaşmanın imzalanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.