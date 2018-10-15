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"Türkiye ile Madagaskar gümrükleri arasındaki ilişkileri geliştirmeliyiz"

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

Madagaskar Gümrük İdaresi Başkanı Eric Rabenja: - "İstanbul ve Madagaskar'ın başkenti Antananarivo arasındaki doğrudan uçuşların başlamasıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde de önemli bir aşama katedildi" - "Türkiye ile Madagaskar gümrük idareleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra önemli bir aşama kaydedeceğiz. Önümüzdeki dönemde ticareti de artırmayı ümit ediyoruz" - "Dünya Gümrük Örgütünün koymuş olduğu standartların uygulanması noktasında Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini söyleyebilirim. Bu manada Madagaskar, Türk gümrük idaresini örnek alabilir"

VOLKAN KAŞİK - Dünyanın dördüncü büyük adası Madagaskar'ın Gümrük İdaresi Başkanı Eric Rabenja, Türkiye ile Madagaskar arasındaki gümrük iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eric Rabenja, AA muhabirine, gümrük alanında her geçen gün yeni gelişmeler yaşandığını dile getirerek, bu kapsamda Malatya'da 9-11 Ekim'de gerçekleştirilen 13. Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İş Birliği Programı (PICARD) Konferansı'nın çok verimli olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye ve Ticaret Bakanlığı yetkililere kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rabenja, Malatya'da Dünya Gümrük Örgütünün son derece önemli bir toplantısına katıldıklarını ve yeni bilgiler edindiklerini kaydetti.

Rabenja, konferans kapsamında Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile ikili görüşme yapma imkanı bulduğunu belirterek, "İstanbul ve Madagaskar'ın başkenti Antananarivo arasındaki doğrudan uçuşların başlamasıyla, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde de önemli bir aşama katedildi. Dolayısıyla iki ülkenin ticaretini daha da geliştirmek açısından gümrükler alanında bir karşılıklı idari yardım anlaşması imzalanması doğru olacaktır. Önümüzdeki yıl bu anlaşmanın imzalanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini söyleyebilirim"

Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Rabenja, "Türkiye ile Madagaskar gümrük idareleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra önemli bir aşama kaydedeceğiz. Önümüzdeki dönemde ticareti de artırmayı ümit ediyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile arasında bir gümrük birliği olduğunu düşünürsek, özellikle bu çerçevede ticareti geliştirmek için adım atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Rabenja, Türk gümrük idaresinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk gümrük idaresi son derece etkili. İki ülkenin sıkıntıları birbirine benzemiyor ancak bu noktada baktığımızda Türk gümrük idaresinin özellikle meseleleri üst düzey ele alma noktasında çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. İki ülkenin gümrük idaresinde farklı yaklaşımlar olabilir ancak esas itibarıyla Dünya Gümrük Örgütünün koymuş olduğu standartların uygulanması noktasında Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini söyleyebilirim. Bu anlamda Madagaskar Türk gümrük idaresini örnek alabilir."

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13. PICARD Konferansı DGÖ Eric Rabenja gümrük iş birliği Madagaskar Malatya Ticaret Bakanlığı

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